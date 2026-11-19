24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація вийшла на сайті EP та публікується з дозволу правовласника.

Великі дрони проти близьких цілей

Батальйон узяв безпілотники літакового типу, які зазвичай використовував для так званих middle strike (ударів середньої дальності) по російських лініях постачання за десятки кілометрів від сірої зони, і почав спрямовувати їх на російську техніку, що рухалася до сірої зони або перетинала її. Відстань до цілей становила лише кілька кілометрів.

Ці дрони оснащені потужними бойовими частинами, вага яких іноді сягає десятків кілограмів. Вони значно руйнівніші за менші FPV-дрони з відносно невеликими бойовими частинами.

Інакше кажучи, 237-й батальйон безпілотних систем почав застосовувати великі дрони проти близьких цілей, замість того, щоб берегти їх для ударів на далекі відстані. Тепер цю тактику використовують й інші українські підрозділи, щоб стримувати російські атаки на сході України.

Як це було

13 листопада російське угруповання військ "Центр" скористалося періодичним густим зимовим туманом і задіяло техніку та особовий склад для кількох одночасних атак у напрямку Краматорська – одного з двох останніх великих міст Донецької області, які залишаються під контролем України.

Краматорськ розташований приблизно за 15 кілометрів на північ від сірої зони. До міста ведуть кілька доріг. Минулого тижня росіяни атакували одразу на кількох напрямках.

Одна з колон, до складу якої входили танки, бойові машини піхоти (БМП) та легка техніка, просунулася крізь туманну сіру зону з окупованого росіянами села Шахове. 13 листопада, намагаючись випередити схід сонця та розсіювання туману, колона встигла перетнути сіру зону й висадити піхоту поблизу підконтрольного Україні села Грузьке. Однак зрештою Перший корпус Національної гвардії України "Азов" розгромив цю колону. Імовірно, для цього застосували дрони з тепловізійними камерами, здатними бачити крізь туман.

Інша російська штурмова група мала ще менше шансів на успіх і стала жертвою нової тактики застосування важких дронів, яку першими відпрацювали бійці 237-го батальйону безпілотних систем.

Ця штурмова група зосереджувалася в селі Разіне, приблизно за 15 кілометрів від сірої зони. Очевидно, росіяни готувалися наступати в напрямку міста Добропілля, розташованого на одній із головних доріг до Краматорська.

Однак штурмовики навіть не наблизилися до сірої зони. Вони ще перебували за кілька кілометрів від місця майбутнього зіткнення, коли на них налетіли безпілотники літакового типу Darts Першого окремого штурмового полку. Згідно із заявою українських військових, було уражено сім одиниць техніки, три квадроцикли та 30 російських військових.

Ворожу колону, яка рухалася в напрямку Добропілля, було знищено.

Чому саме такі дрони?

Вибір дронів Darts був цілком логічним. Важчі безпілотники середньої дальності цього класу можуть коштувати дорожче за будь-які FPV-дрони малої дальності – тисячі доларів за одиницю проти сотень. Проте великі дрони зазвичай оснащені тепловізійними камерами, які дають змогу бачити цілі крізь туман. Крім того, їхні потужніші бойові частини завдають значно більшої шкоди під час влучання, ніж боєприпаси FPV-дронів. Тож для знищення однакової кількості техніки потрібно менше безпілотників.

Пояснити, чому полк спрямував Darts на близькі цілі, можуть погодні умови та політичні обставини. Через туман 13 листопада FPV-дрони зі звичайними денними камерами були майже непридатними для застосування. Тому, якщо українські військові хотіли атакувати росіян крізь туман, їм доводилося використовувати важчі безпілотники з потужнішими камерами.

Одна з причин – обмеження роботи Starshield

Однак можливо й те, що Darts виявилися доступними для ударів поблизу фронту, оскільки їх не залучали до атак на російські лінії постачання за десятки кілометрів від передової. Для ударів на середніх дистанціях, які можуть сягати 100 кілометрів, українські військові зазвичай підтримують зв'язок із безпілотниками через супутникові термінали Starlink і Starshield, які надає компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска. Для ударів на менших відстанях можна використовувати й інші засоби зв'язку.

Президент України Володимир Зеленський 12 листопада заявив, що вже вдруге за два місяці українські підрозділи стикаються з відключенням терміналів Starshield на швидкості понад 160 км/год. Це значно обмежує їхню ефективність під час ударів на середні відстані: безпілотники, які змушені летіти повільніше, щоб не перевищувати встановлений ліміт, стають легшими цілями для російської ППО.

У коментарі для видання Axios представники SpaceX заявили: "Це неправда. Жодних змін не було".

Причини постійного обмеження роботи супутникового зв'язку в Україні викликають чимало дискусій і пильної уваги. Водночас неможливо ігнорувати тісні відносини Маска з президентом США Дональдом Трампом, який протягом свого другого президентського терміну, що розпочався в січні 2025 року, дедалі ворожіше налаштований до України.

Минулого разу, у жовтні, повна швидкість роботи терміналів відновилася приблизно через 10 днів. Тоді Маск заявив, що SpaceX лише "забезпечила дотримання" власних умов використання сервісу. Чи відновиться робота терміналів цього разу, ще невідомо. Тим часом українські підрозділи не збираються простоювати зі своїми дронами середньої дальності. Натомість вони спрямовують їх на значно ближчі цілі.