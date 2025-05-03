За день россияне нанесли 2 ракетных и 55 авиационных ударов с применением 2 ракет и 98 КАБов, а также 1132 удара дронами-камикадзе. Кроме того, они совершили более 4500 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте по состоянию на вечер 3 мая
- На Харьковском направлении ВСУ отбили 3 российских штурма возле Волчанска, по состоянию на вечер еще одно боестолкновение продолжается.
- Россия 5 раз атаковала укрепления Сил обороны на Купянском направлении у Загрызово и в направлениях Новоосинового и Глушковки.
- На Лиманском направлении вражеская армия 12 раз штурмовала позиции ВСУ у населенных пунктов Редкодуб, Ямполовка, Колодязи, Торское и в направлении Григорьевки.
- Силы обороны отбили 6 атак оккупантов у Часового Яра и в сторону Майского, Предтечиного и Белой Горы на Краматорском направлении.
- На Торецком направлении захватчики 4 раза штурмовали украинские позиции у Торецка, Крымского и Дилиевки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.
На Покровском направлении Россия осуществила 68 штурмовых и наступательных действий возле населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Александрополь, Котлиное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки. По состоянию на вечер бои не утихают на 15 локациях. Оккупанты нанесли удары КАБами по населенному пункту Шевченко Первое.
По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 36 и ранили 39 оккупантов на данном направлении; уничтожили автомобиль, два мотоцикла, два БпЛА противника,
– говорят в Генштабе.
- На Новопавловском направлении россияне совершили 56 атак на позиции ВСУ и пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Ривнополь, Привольное и в направлении Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко и Багатира. Сейчас еще продолжается 9 боестолкновений. Под авиаударами были Зеленое Поле, Новополь, Камышеваха, Темировка, Новодаровка. Оккупанты несут значительные потери.
- На Гуляйпольском направлении враг применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке и Гуляйполю.
- На Ореховском направлении произошло 2 боестолкновения возле Новоданиловки и Каменского. Под авиаударом была Новоандреевка.
- На Приднепровском направлении Россия один раз пыталась приблизиться к украинским позициям и получила отпор.
- ВСУ на Курском направлении отбили 23 атаки российской армии. Враг нанес 4 авиационные удары, применив 7 КАБов, также совершил 233 обстрелы, из которых 10 – из РСЗО.
- На других направлениях существенных изменений нет.