На Покровском направлении Россия осуществила 68 штурмовых и наступательных действий возле населенных пунктов Старая Николаевка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Александрополь, Котлиное, Новосергиевка, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и в направлении Романовки, Малиновки, Новой Полтавки, Миролюбовки, Алексеевки. По состоянию на вечер бои не утихают на 15 локациях. Оккупанты нанесли удары КАБами по населенному пункту Шевченко Первое.

По предварительным подсчетам, наши воины ликвидировали 36 и ранили 39 оккупантов на данном направлении; уничтожили автомобиль, два мотоцикла, два БпЛА противника,

– говорят в Генштабе.