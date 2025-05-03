На Покровському напрямку Росія здійснила 68 штурмових та наступальних дій біля населених пунктів Стара Миколаївка, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Олександропіль, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та в напрямку Романівки, Малинівки, Нової Полтавки, Миролюбівки, Олексіївки. Станом на вечір бої не вщухають на 15 локаціях. Окупанти завдали ударів КАБами по населеному пункту Шевченко Перше.

За попередніми підрахунками, наші воїни ліквідували 36 та поранили 39 окупантів на даному напрямку; знищили автомобіль, два мотоцикли, два БпЛА противника,

– кажуть у Генштабі.