На Славянском направлении россияне из артиллерии обстреливают районы возле Богородичного, Долины, Дибривного, Большой Камышевахи и Родного. Однако активных наступательных действий там нет.
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оккупанты хотят захватить Соледар и Бахмут
россияне сосредотачивают силы в районах Бахмута и Авдеевки. Они пытаются создать благоприятные условия, чтобы захватить Соледар и Бахмут и оттеснить наши войска от западной окраины Донецка.
На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию. Били неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиационный удар возле Вершины.
оккупанты пытались наступать и захватить выгодные рубежи, чтобы улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцевого и Вершины. Однако ушли без успехов.
Кроме того, россияне обстреливали районы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Враг хотел продвинуться в направлениях Красногоровки, Авдеевки и Песков. Однако и здесь захватчики не имели успехов.
ВСУ отразили штурм возле Марьинки
В Новопавловском и Запорожском направлениях россияне открывали огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Били по Марьинке, Владимировке, Новомихайловке, Великой Новоселке, Новоандреевке, Каменском, Новоселке, Чаривном, Новополье, Гуляйполе и Нескучном.
Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.
На Юге русские наступали на Лозовое
На Юге захватчики пытаются удержать занятые позиции и не допустить контрнаступления ВСУ. Враг обстреливал районы населенных пунктов:
- Посад-Покровское,
- Степная Долина,
- Лупарево,
- Новониколаевка,
- Новогригоровка,
- Красная Долина,
- Зеленый Гай,
- Андреевка,
- Трудолюбовка,
- Нововоронцовка,
- Тополиное,
- Потемкино,
- Ольгино,
- Никополь.
россияне применили авиацию неподалеку от Лозового, Великого Артакового и Андреевки. Попробовали даже наступать в направлении Лозового. Однако получили решительный отпор от украинских воинов и отошли.
Кроме того, недалеко от Запорожья и Новоселовки Второй оккупанты провели разведку беспилотниками.
В Харьковской области оккупанты хотят повредить наступлению ВСУ
На Слобожанском направлении враг сосредотачивает силы, чтобы не допустить благоприятных условий восстановления наступления ВСУ.
На Харьковском направлении – обстрелы. В частности, россияне били в сторону районов населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Коробочкино, Черкасские Тишки, Старый Салтов, Верхний Салтов. Беспилотники запускали возле Русской Лозовой, Малых Проходов, Гусаровки и Чепилья.
Ситуация у северной границы
На Северском направлении россияне держат в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск западного военного округа. Также производят инженерное оборудование позиций и устанавливают системы видеонаблюдения.
оккупанты продолжают обстреливать пограничные области. В частности, из артиллерии огнем накрыли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариково Сумской области.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений нет.
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