На Слов'янському напрямку росіяни з артилерії обстрілюють райони біля Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного. Проте активних наступальних дій там немає.

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Окупанти хочуть захопити Соледар та Бахмут

росіяни зосереджують сили в районах Бахмута та Авдіївки. Вони намагаються створити сприятливі умови, щоб захопити Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці Донецька.

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію. Гатили неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаційного удару біля Вершини.

Окупанти пробували наступати та захопити вигідні рубежі, щоб покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини. Проте відійшли без успіхів.

Крім того, росіяни обстрілювали райони біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог хотів просунутися в напрямках Красногорівки, Авдіївки та Пісок. Однак і тут загарбники не мали успіхів.

ЗСУ відбили штурм біля Мар'їнки

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни відкривали вогонь із танків, ствольної та реактивної артилерії. Гатили по Мар’їнці, Володимирівці, Новомихайлівці, Великій Новосілці, Новоандріївці, Кам’янському, Новосілці, Чарівному, Новопіллю, Гуляйполі та Нескучному.

Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати.

На Півдні росіяни наступали на Лозове

На Півдні загарбники намагаються утримати зайняті позиції та не допустити контрнаступу ЗСУ. Ворог обстрілював райони населених пунктів:

Посад-Покровське,

Степова Долина,

Лупареве,

Новомиколаївка,

Новогригорівка,

Червона Долина,

Зелений Гай,

Андріївка,

Трудолюбівка,

Нововоронцовка,

Тополине,

Потьомкине,

Ольгине,

Нікополь.

росіяни застосували авіацію неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки. Спробували навіть наступати в напрямку на Лозове. Проте отримали рішучу відсіч від українських воїнів та відійшли.

Крім того, неподалік Запоріжжя та Новоселівки Другої окупанти провели розвідку безпілотниками.

На Харківщині окупанти хочуть зашкодили наступу ЗСУ

На Слобожанському напрямку ворог зосереджує сили, щоб не допустити сприятливих умов для відновлення наступу ЗСУ.

На Харківському напрямку – обстріли. Зокрема, росіяни гатили у бік районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів. Безпілотники запускали біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепілля.

Ситуація біля північного кордону

На Сіверському напрямку росіяни тримають в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ західного військового округу. Також проводять інженерне обладнання позицій та встановлюють системи відеоспостереження.

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні області. Зокрема, з артилерії вогнем накрили цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін немає.

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