До них може увійти майже 34 тисяч військових. Петро Черник – військовий експерт – пояснив, наскільки це суттєве підкріплення для ворожої армії. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, для якоїсь окремої ділянки – це значне посилення. Це доволі серйозний армійський корпус.

Звичайно, це не буде наскільки якісна сила, як той контингент вторгнення, який був на початку цієї війни – приблизно 200 тисяч військовослужбовців. Тоді було справді відносно добре підготовлені люди,

– пояснив Черник.

Якісь тієї сили, яку зараз збирає росія – буде в рази нижча.

"Однак, з огляду на те, що зараз ця війна на 95% є артилерійською, робочих стволів у росіян не менше 5 тисяч і практично безліміт снарядів до них, а також на складах є чимало старої бронетанкової техніки, – не можна нехтувати такий потенціал", – додав фахівець.

Разом з тим, загалом на всю лінію фронту цього недостатньо, щоб здійснювати великі контрнаступальні дії з боку росіян. Але щоб подовжити цю війну – цього вистачить.

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В росію формують "добровольчі батальйони"

москва наказала регіонам, включно з тимчасово окупованим Кримом, набирати та фінансово стимулювати добровольців для формування нових батальйонів, а не посилатися на "буквальну мобілізацію".

До кінця серпня до добровольчих батальйонів можуть увійти близько 34 тисяч нових військовослужбовців, якщо кожен суб'єкт росії створить хоча б одну військову частину чисельністю 400 осіб. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).