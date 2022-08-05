Війська загарбника вже перекинули на північ Херсонщини додаткові підрозділи. Про це в ефірі 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Які плани у росіян
Туди також кинули те, що ще залишилося з артилерії, щоби хоч якось протидіяти українським військам.
Видно, що росіяни дійсно готуються оборонятися,
– переконаний Мусієнко.
Він вважає, що розрахунок росіян полягає в наступному: вони хочуть відбивати контрнаступальні дії українських сил наскільки це можливо.
Загарбники також розраховують, якщо їм пощастить, по якомусь напрямку тактично перейти до контрнаступу і, можливо, досягти невеликого успіху.
Я у це мало вірю. Не думаю, що це станеться. У росіян досить серйозно порушена логістика, попри те, що вони намагаються щось перекидати через Каховську ГЕС чи понтонні переправи. Однак цього недостатньо.
Чи вистачить окупантам сил
Тому головне їхнє завдання зараз – оборонятися і не дати наступати українським силам. Тому, схоже, всі ресурси ворог кинув саме на це. Разом з тим правильна тактика і стратегія ЗСУ не дозволить здійснитись планам росіян.
"Тож я не думаю, що росіянам вистачить тих сил, які вони перекинули. Деякі із підрозділів ще й узагалі не доукомплектовані", – додав Мусієнко.
Чи можливий наступ росіян на Півдні
Військовий експерт вважає, що зараз у росіян немає потенціалу та можливостей – як логістично, так із забезпеченням – для того, аби ворожі сили змогли здійснити успішний наступ на той же Кривий Ріг. Наші позиції дуже потужні.
Ворог боїться просування на Херсонщині
- Задля того, щоб запобігти контрнаступу на Півдні, ворог створює ударну групу. З її допомогою мали б завадити нашим військовим рухатись уздовж адміністративного кордону між Херсонською та Дніпропетровською областями. Про це повідомляють аналітики Інституту з вивчення війни.
- Аналітики посилаються також на відомості ОК "Південь". Там зазначили, що відповідна ударна група створюється для наступу на півночі Херсонської області. Вона й намагатиметься відбивати контрнаступ українських військових.
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