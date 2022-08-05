Войска захватчика уже перебросили на север Херсонщины дополнительные подразделения. Об этом в эфире 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Какие планы у россиян

Туда также бросили то, что еще осталось из артиллерии, чтобы хоть как-то противодействовать украинским войскам.

Видно, что россияне действительно готовятся обороняться,

– убежден Мусиенко.

Он считает, что расчет россиян состоит в следующем: они хотят отражать контрнаступательные действия украинских сил, насколько это возможно.

Захватчики также рассчитывают, если им повезет, по какому-то направлению тактически перейти к контрнаступлению и, возможно, добиться небольшого успеха.

Александр Мусиенко руководитель Центра военно-правовых исследований Я в это мало верю. Не думаю, что это произойдет. У россиян достаточно серьезно нарушена логистика, несмотря на то, что они пытаются что-то перекидывать через Каховскую ГЭС или понтонные переправы. Однако этого недостаточно.

Хватит ли оккупантам сил

Поэтому главная их задача сейчас – обороняться и не дать наступать украинским силам. Потому, похоже, все ресурсы враг бросил именно на это. Вместе с тем, правильная тактика и стратегия ВСУ не позволит осуществиться планам россиян.

"Поэтому я не думаю, что россиянам хватит тех сил, которые они перекинули. Некоторые из подразделений еще вообще не доукомплектованы", – добавил Мусиенко.

Возможно ли наступление россиян на Юге

Военный эксперт считает, что сейчас у россиян нет потенциала и возможностей – как логистически, так и с обеспечением – для того, чтобы враждебные силы смогли осуществить успешное наступление на тот же Кривой Рог. Наши позиции очень мощные.

Враг боится продвижения в Херсонской области

Чтобы предотвратить контрнаступление на Юге, враг создает ударную группу. С ее помощью должны помешать нашим военным двигаться вдоль административной границы между Херсонской и Днепропетровской областями. Об этом сообщают аналитики Института по изучению войны.

Аналитики ссылаются также на сведения ОК "Юг". Там отметили, что ответная ударная группа создается для наступления на севере Херсонской области. Она и будет пытаться отражать контрнаступление украинских военных.

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