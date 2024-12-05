Данные приведены по состоянию на 22:00. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какова ситуация на фронте
- На Харьковском направлении была отбита одна атака неподалеку от Тихого. Также россияне совершили авиаудар в районе Круглого.
- 5 попыток врага продвинуться было на Купянском направлении – неподалеку Новой Кругляковки, Лозовой и Синьковки. Все атаки уже отбиты.
- На Лиманском направлении 15 раз Россия атаковала в районах Грековки, Твердохлебово, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского, Дружелюбовки, Белогоровки и в Серебрянском лесу. Одна атака пока еще продолжается.
- На Краматорском направлении было 5 боевых столкновений вблизи Часового Яра, Ступочок и Предтечино.
- Сейчас продолжается одно боестолкновение на Торецком направлении вблизи Торецка, а 5 штурмов ВСУ уже остановили в районах Торецка и Нелиповки.
- Также 37 раз Россия пыталась вклиниться в оборону украинской армии на Покровском направлении: были атаки вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка. 36 наступательных действий врага остановлено, еще одна атака продолжается.
- На Кураховском направлении были атаки вблизи Берестков, Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Анновки, Романовки и Успеновки. Сейчас ВСУ отбили все 47 атак России.
- На Времовском направлении Силы обороны отбили 35 атак у Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов, Макаровки и Новодаровки.
- ВСУ также отбили атаку российской армии в направлении Новоданиловки на Ореховском направлении.
- На Приднепровском направлении россияне атаковали украинские позиции 3 раза и получили жесткий отпор.
- У Курской области было 15 боестолкновений и еще более 450 обстрелов населенных пунктов и позиций ВСУ.