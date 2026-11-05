Оккупанты усилили штурмы на Константиновском направлении: обзор ситуации на фронте от ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Какова ситуация на фронте?

Константиновское направление

Наибольшую активность российские войска проявили в тактическом районе Константиновка – Дружковка. По данным Генерального штаба ВСУ, в течение 3 и 4 ноября противник совершил 24 штурма на Константиновском направлении – это наибольшее количество атак среди всех участков фронта за этот период.

ISW также зафиксировала признаки закрепления российских войск на северо-западе Константиновки. Кроме того, геолокационные видео свидетельствуют о недавней попытке проникновения российских военных в этот район.

Сумское направление

На севере Сумской области российские войска 3 и 4 ноября продолжали наступательные действия, в частности в направлении Мирополья. Подтвержденных продвижений противника не зафиксировано, а украинские военные контратаковали к северо-востоку от Сум.

Харьковское направление

К северо-востоку от Харькова российские военные пытались проникнуть на украинские позиции. ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов в северо-восточной части Покаляного. Также российские войска провели атаку к северу от Великого Бурлука, однако доказательств их продвижения не обнаружено.

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Купянское и Боровское направления

К северу от Купянска российские войска сосредоточили наступательные действия, пытаясь форсировать реку Оскол и продвигаться на запад. Однако 3 и 4 ноября они не добились подтвержденных успехов.

Без продвижения завершились и российские атаки на Боровском направлении, где украинские силы контратаковали к северо-востоку от Боровой.

Лиманское направление

В районе Заречного к северо-востоку от Лимана продолжается борьба за контроль над населенным пунктом. Источник, связанный с Западной группой войск России, опроверг заявления о полном контроле оккупантов над селом и назвал его спорной "серой зоной". Сейчас российские военные пытаются закрепиться в населенном пункте.

Ситуация на фронте / Карты ISW

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Напомним, осенние туманы и дожди затрудняют работу украинской беспилотной разведки, почему российские военные пытаются воспользоваться этим. Из-за плохой видимости оккупантам легче скрывать перемещения штурмовых групп и проникать глубже в украинские позиции.

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Как рассказал в эфире 24 Канала командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов с позывным "Перун", для сдерживания таких атак недостаточно полагаться только на дроны, ведь оборона должна быть комплексной. Важную роль играют подготовка пехоты, артиллерия, инженерные заграждения и слаженное взаимодействие подразделений.

Филатов подчеркнул, что даже если противник воспользуется туманом и пробьет проходы в заграждениях, украинские военные смогут возобновить минирование после улучшения видимости. Отдельно командир отметил роль бронетехники, в частности БТР-4Е и Bradley, в противодействии российским штурмовым группам на мотоциклах.