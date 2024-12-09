У врага было несколько незначительных продвижений, но большинство его наступательных действий завершилось неудачно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Какая ситуация на фронте 8 декабря
- У Курской области россияне продвинулись на южную окраину Новоивановки, где 7 и 8 декабря продолжались бои. В это же время были боестолкновения на юго-востоке возле Плехово и Гуево.
- 8 декабря на Харьковской области оккупанты наступали в районе Высокой Яруги и Липцов, а также Волчанска. Ни одного подтвержденного продвижения там нет.
- У Луганской области в эти сутки армия России продолжала наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная. В частности, она вела наступательные действия у Масютовки, Богуславки, Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Глушковки, Зеленого Гая, Копанки, Надежды, Дружелюбовки, Твердохлебового, Чернещины, Ямполовки, Макеевки, Грековки, Заречного, Тернов и Серебрянского лесничества. Но подтвержденных продвижений на этом направлении также нет.
- Ни одного успешного продвижения российской армии также нет на Донецкой области, хотя она пыталась наступать на Часовоярском направленииу. Кроме того, россияне атаковали в пределах Часового Яра в Новом микрорайоне и вблизи Огнеупорного завода, а также у Калиновки, Ступочек и Белой Горы. Также продолжается штурм огнеупорного завода в Часовом Яру.
- Российские войска 8 декабря продолжали наступательные действия и на Торецком направлении. Наступали в пределах и вблизи самого Торецка, а также у Дилиевки, Щербиновки, Нелиповки и Леонидовки. Подтвержденных продвижений они не сделали.
- Российские войска, по данным геолокационных кадров 7 – 8 декабря, продвинулись на Покровском направлении вблизи Украинки и Даченского. Наступление также продолжалось в районе Миролюбовки, Мирнограда, Гродовки, Луча, Лысовки, Сухого Яра, Желтого, Даченского, Пушкино, Шевченкового, Нового Труда, Зеленого, Новотроицкого.
Ситуация на фронте за 8 декабря / Карты ISW
- Продолжали оккупанты наступление и на Кураховском направлении – под самым Курахово, возле Сонцовки, Зари, Старых Тернов, Дачного, Максимиляновки, Дальнего, но не продвинулись там.
- Однако российские войска 8 декабря несколько продвинулись на Угледарском направлении у Сухих Ялов, Катериновки, Антоновки, Елизаветовки и Романовки, Анновки, Веселого Гая, Успеновки, Константинопольского и Разлива. Также они продолжали наступление в районе Большой Новоселки, но ни одного подтвержденного продвижения не сделали. По некоторым данным, ВСУ контратакуют у Благодатного.
- Российские войска 7 и 8 декабря также проводили наступательные действия на западе Запорожской области – возле Нестерянки и Новоданиловки. Подтвержденных продвижений там нет.
- 8 декабря российские войска продолжили наступательные действия и на Днепровском направлении, где также продвижений нет.