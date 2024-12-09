У врага было несколько незначительных продвижений, но большинство его наступательных действий завершилось неудачно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Какая ситуация на фронте 8 декабря

У Курской области россияне продвинулись на южную окраину Новоивановки, где 7 и 8 декабря продолжались бои. В это же время были боестолкновения на юго-востоке возле Плехово и Гуево.

россияне продвинулись на южную окраину Новоивановки, где 7 и 8 декабря продолжались бои. В это же время были боестолкновения на юго-востоке возле Плехово и Гуево. 8 декабря на Харьковской области оккупанты наступали в районе Высокой Яруги и Липцов, а также Волчанска. Ни одного подтвержденного продвижения там нет.

оккупанты наступали в районе Высокой Яруги и Липцов, а также Волчанска. Ни одного подтвержденного продвижения там нет. У Луганской области в эти сутки армия России продолжала наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная. В частности, она вела наступательные действия у Масютовки, Богуславки, Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Глушковки, Зеленого Гая, Копанки, Надежды, Дружелюбовки, Твердохлебового, Чернещины, Ямполовки, Макеевки, Грековки, Заречного, Тернов и Серебрянского лесничества. Но подтвержденных продвижений на этом направлении также нет.

в эти сутки армия России продолжала наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная. В частности, она вела наступательные действия у Масютовки, Богуславки, Песчаного, Колесниковки, Лозовой, Загрызово, Глушковки, Зеленого Гая, Копанки, Надежды, Дружелюбовки, Твердохлебового, Чернещины, Ямполовки, Макеевки, Грековки, Заречного, Тернов и Серебрянского лесничества. Но подтвержденных продвижений на этом направлении также нет. Ни одного успешного продвижения российской армии также нет на Донецкой области , хотя она пыталась наступать на Часовоярском направлении у. Кроме того, россияне атаковали в пределах Часового Яра в Новом микрорайоне и вблизи Огнеупорного завода, а также у Калиновки, Ступочек и Белой Горы. Также продолжается штурм огнеупорного завода в Часовом Яру.

, хотя она пыталась наступать на у. Кроме того, россияне атаковали в пределах Часового Яра в Новом микрорайоне и вблизи Огнеупорного завода, а также у Калиновки, Ступочек и Белой Горы. Также продолжается штурм огнеупорного завода в Часовом Яру. Российские войска 8 декабря продолжали наступательные действия и на Торецком направлении . Наступали в пределах и вблизи самого Торецка, а также у Дилиевки, Щербиновки, Нелиповки и Леонидовки. Подтвержденных продвижений они не сделали.

. Наступали в пределах и вблизи самого Торецка, а также у Дилиевки, Щербиновки, Нелиповки и Леонидовки. Подтвержденных продвижений они не сделали. Российские войска, по данным геолокационных кадров 7 – 8 декабря, продвинулись на Покровском направлении вблизи Украинки и Даченского. Наступление также продолжалось в районе Миролюбовки, Мирнограда, Гродовки, Луча, Лысовки, Сухого Яра, Желтого, Даченского, Пушкино, Шевченкового, Нового Труда, Зеленого, Новотроицкого.

Ситуация на фронте за 8 декабря / Карты ISW