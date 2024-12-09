У ворога було декілька незначних просувань, але більшість його наступальних дій завершилася невдало. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Яка ситуація на фронті 8 грудня

У Курській області росіяни просунулися на південну околицю Новоіванівки, де 7 і 8 грудня тривали бої. У цей же час були боєзіткнення на південному сході біля Плехово та Гуєво.

росіяни просунулися на південну околицю Новоіванівки, де 7 і 8 грудня тривали бої. У цей же час були боєзіткнення на південному сході біля Плехово та Гуєво. 8 грудня на Харківщині окупанти наступали в районі Високої Яруги та Липців, а також Вовчанська. Жодного підтвердженого просування там немає.

окупанти наступали в районі Високої Яруги та Липців, а також Вовчанська. Жодного підтвердженого просування там немає. У Луганській області цієї доби армія Росії продовжувала наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Зокрема, вона вела наступальні дії біля Масютівки, Богуславки, Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Глушківки, Зеленого Гаю, Копанки, Надії, Дружелюбівки, Твердохлібового, Чернещини, Ямполівки, Макіївки, Греківки, Зарічного, Тернів та Серебрянського лісництва. Але підтверджених просувань на цьому напрямку також немає.

цієї доби армія Росії продовжувала наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна. Зокрема, вона вела наступальні дії біля Масютівки, Богуславки, Піщаного, Колісниківки, Лозової, Загризового, Глушківки, Зеленого Гаю, Копанки, Надії, Дружелюбівки, Твердохлібового, Чернещини, Ямполівки, Макіївки, Греківки, Зарічного, Тернів та Серебрянського лісництва. Але підтверджених просувань на цьому напрямку також немає. Жодного успішного просування російської армії також немає на Донеччині , хоча вона намагалася наступати на Часовоярському напрямк у. Окрім того, росіяни атакували у межах Часового Яру в Новому мікрорайоні та поблизу Вогнетривкого заводу, а також біля Калинівки, Ступочок і Білої Гори. Також продовжується штурм вогнетривкого заводу у Часовому Ярі.

, хоча вона намагалася наступати на у. Окрім того, росіяни атакували у межах Часового Яру в Новому мікрорайоні та поблизу Вогнетривкого заводу, а також біля Калинівки, Ступочок і Білої Гори. Також продовжується штурм вогнетривкого заводу у Часовому Ярі. Російські війська 8 грудня продовжували наступальні дії і на Торецькому напрямку . Наступали в межах і поблизу самого Торецька, а також біля Диліївки, Щербинівки, Неліпівки і Леонідівки. Підтверджених просувань вони не зробили.

. Наступали в межах і поблизу самого Торецька, а також біля Диліївки, Щербинівки, Неліпівки і Леонідівки. Підтверджених просувань вони не зробили. Російські війська, за даними геолокаційних кадрів 7 – 8 грудня, просунулися на Покровському напрямку поблизу Українки та Даченського. Наступ також продовжувався в районі Миролюбівки, Мирнограда, Гродівки, Променя, Лисівки, Сухого Яру, Жовтого, Даченського, Пушкіного, Шевченкового, Нового Труда, Зеленого, Новотроїцького.

Ситуація на фронті за 8 грудня / Карти ISW