Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что на данный момент российский диктатор Путин определил приоритетным Покровское и Кураховское направления.

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Сосредоточили серьезные силы

Как отметил Тимочко, российские оккупанты несут большие потери на обоих направлениях. Сейчас, по разным данным, они находятся на расстоянии 3-5 километров от Покровска. И дальше ситуация может развиваться по-разному.

Ситуация в районе Покровска и возле Кураховского водохранилища остается сложной. Путин определил приоритетным вот эти направления. До самих боев за Покровск еще далеко. Не факт, что они вообще начнутся. Современная война тем характерна и особенна, что трудно что-то спрогнозировать. Но в любом случае ситуация серьезная,

– сказал Тимочко.

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Основная задача российских оккупантов не изменилась. Они хотят полностью оккупировать Донецкую область. А в целом диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину, как государство, и украинский народ, который представляет угрозу для его диктаторского режима.