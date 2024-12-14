Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що на цей момент російський диктатор Путін визначив пріоритетним Покровський та Курахівський напрямки.

До теми Стабілізувати ситуацію не вдається: які загрози у випадку втрати Покровська

Зосередили серйозні сили

Як наголосив Тимочко, російські окупанти зазнають великих втрат на обох напрямках. Зараз, за різними даними, вони перебувають на відстані 3-5 кілометрів від Покровська. І далі ситуація може розвиватися по-різному.

Ситуація в районі Покровська та біля Курахівського водосховища залишається складною. Путін визначив пріоритетним ось ці напрямки. До самих боїв за Покровськ ще далеко. Не факт, що вони взагалі почнуться. Сучасна війна тим характерна та особлива, що важко щось спрогнозувати. Але в будь-якому випадку ситуація серйозна,

– сказав Тимочко.

Яка ситуація біля Покровська: дивіться карту бойових дій

Основне завдання російських окупантів не змінилося. Вони хочуть повністю окупувати Донецьку область. А загалом диктатор Владімір Путін хоче знищити Україну, як державу, та український народ, який становить загрозу для його диктаторського режиму.