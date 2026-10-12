Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, самая сложная ситуация сейчас возле Константиновки и на Добропольском направлении.

Что планировал враг до конца 2026 года?

Как подчеркнул Романенко, в Кремле планировали до конца года полностью захватить север Донецкой области. Речь идет о Константиновке, Дружковке, Славянске и Краматорске. Сейчас совершенно ясно, что до конца 2026 года они ни в коем случае не смогут захватить такую территорию.

Первоочередной замысел россиян заключался в наступлении с двух сторон. С севера – из района Лимана, а с юга – со стороны Доброполья и Константиновки. Так оккупанты хотели осложнить логистику и существенно ухудшить положение сразу обоих городов. Однако Силам обороны удалось сбить наступательный импульс врага и провести успешные контратаки.

Операция "Вивальди" на Лиманском направлении дала свои результаты. Силы обороны смогли срезать выступ врага на этом участке фронта. Входить в подробности здесь не стоит, но важно, что наши подразделения имеют возможность проводить такие операции,

– отметил Романенко.

Для компенсации высоких потерь и проведения дальнейших наступательных операций Кремлю требуются значительные людские резервы. Разведка фиксировала планы РФ мобилизовать до 300 тысяч военных в этом году и еще 300 тысяч в следующем. В то же время Путин пока опасается официально объявлять о новой волне мобилизации, пытаясь доукомплектовывать подразделения другими способами.

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Добавим, что в последние дни у врага наблюдаются значительные потери среди личного состава. Например, Силы обороны за последние сутки выбили 1470 оккупантов. А общие потери врага составляют уже более 1 миллиона 554 тысяч человек.