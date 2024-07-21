Также президент сказал о ходе расследования в отношении убийства Ирины Фарион во Львове. Кроме того, украинский лидер отметил о ситуации в энергетике.

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Ситуация на фронте и сбивание вражеских целей в воздухе

Зеленский отметил, что он заслушал длинный доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По фронтовой ситуации. Главком сам объезжал часть бригад. Ключевой вопрос – это обеспечение наших военных. Чего именно не хватает – по каждому направлению, по всем нашим основным позициям. Распределение снарядов и достаточное количество прежде всего дронов,

– сказал президент.

По словам украинского лидера, очень важно, чтобы на всех основных направлениях чувствовалось, что нам есть чем наносить врагу максимальные потери.

Кроме того, был доклад командующего Воздушных сил Николая Олещука. В частности, по работе наших огневых групп, по сбиванию "Шахедов", и по противодействию российским ракетам.

"Сейчас уже мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий Patrot прибыл в Украину, я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать больше", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита. Но со всем тем – больше силы для Украины.

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Работа с противодействия коллаборационистам и расследование убийства Фарион

Также Зеленский сказал, что заслушал доклад председателя СБУ Василия Малюка. Есть хорошие результаты в противодействии коллаборационистам.

Есть также некоторые вещи, о которых мы сейчас публично не можем говорить. Просто не стоит. Оккупант должен это почувствовать,

– подчеркнул президент.

Также украинский лидер заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по расследованию убийства Ирины Фарион.

"Тяжелый процесс. Но все необходимые силы привлечены, и появляется больше данных относительно исполнителя этого преступления", – объяснил Зеленский.

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Ситуация в энергетике

Украинский лидер подчеркнул, что были доклады чиновников, прежде всего по энергетике, в частности, премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра энергетики Германа Галущенко.

Хочу отметить работу всех наших ремонтных бригад, наших работников "атомки", всех, кто привлечен для стабилизации поставок. Делается все необходимое, чтобы дать больше электричества, – сказал президент.

Зеленский сказал, что украинская власть понимает, что имеет дело с террористами, и российские удары не прекращаются. Но все же украинские энергетики стараются сделать ситуацию такой, чтобы дефицита стало меньше.