За прошедшие сутки российские войска сбросили 39 управляемых авиационных бомб, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении в районах Волчанска и Тихого состоялось 5 штурмов позиций украинских защитников.
На Купянском направлении зафиксировано 17 атак оккупантов в районах Колесниковки, Загрызово, Зеленого Гая и Кругляковки.
Враг атакует вблизи Купянска: смотрите на карте
На Лиманском направлении противник совершил 4 атаки, сосредоточив основные усилия в районах Грековки, Новоегоровки и Торского.
Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте
На Краматорском направлении зафиксировано 1 атаку в районе Белой Горы.
На Торецком направлении враг провел 6 атак неподалеку Торецка, активно применяя бомбардировочную авиацию и сбрасывая управляемые авиабомбы (до 10 ударов).
На Покровском направлении ВСУ остановили 37 атак врага у Миролюбовки, Луча, Лысовки, Даченского, Желтого и Чумацкого.
Российская армия атакует на Покровском направлении: смотрите на карте
На Кураховском направлении отражено 39 атак оккупантов в районах Сонцовки, Берестков, Курахово, Дальнего, Елизаветовки, Антоновки и Гановки.
Какова ситуация вблизи Курахово: смотрите на карте
На Времовском направлении при поддержке авиации враг совершил 18 штурмов в районах Трудового, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сухих Ялов и Новодаровки.
Российские атаки на Времовском направлении: смотрите на карте
На Приднепровском направлении россияне атаковали позиции украинских защитников 6 раз, но получили жесткий отпор и понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник обстреливал украинские населенные пункты из артиллерии и авиации.
На Курском направлении в течение суток украинские военные отбили 18 атак врага в рамках операции в Курской области.
ВСУ дают достойный отпор россиянам
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили танк, две боевые бронированные машины, 22 артиллерийские системы, 45 БпЛА оперативно-тактического уровня, 60 единиц автомобильной и 10 единиц специальной техники оккупантов.