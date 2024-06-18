Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что пока мы не обладаем полным объемом информации о типах оружия россиян, их количестве, время поступления. Все это важно для того, чтобы переходить в контрнаступление.

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Что нужно Украине для контрнаступления

Многое зависит от ресурсов как наших, так и врага. Кроме этого, важно насколько долго Россия сможет выдержать такой темп боевых действий. Мы уже наблюдаем за тем, что оккупантам трудно на севере Харьковщины, их также выбили из Серебрянского леса на Луганщине.

Окно возможностей, чтобы прорвать наши Вооруженные Силы Россия не использовала, хотя имела 5 месяцев, когда ситуация в поддержке и снабжении была сложной,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Относительно возможностей Украины, то сейчас все будет зависеть от того, насколько быстро мы сможем накопить вооружение, поддержку союзников и применить те войска, которые проходят обучение. Уничтожение вражеской логистики также даст возможности прогнозировать переход к контрнаступлению.

Какие задачи россиян на фронте

Враг сосредоточился не только на севере Харьковщины. Очень "горячим" является Краматорское направление, Часов Яр, Угледар, Курахово – именно на эти места сейчас обращено особое внимание. Кроме того, не стоит забывать о Работино и левом берегу Днепра.

Ситуация на фронте: смотрите на карте

"Есть огромный спектр военных задач, которые надо решить в кратчайшие сроки. Хорошо, что наши союзники наконец пришли к консолидированному мнению о поставках оружия и дали разрешения на их применение", – отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.