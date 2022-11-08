Так, россияне обстреливают подразделения Сил обороны Украины вдоль всей линии столкновения, укрепляют рубежи на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.
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Ситуация на фронте
Также оккупанты пытаются проводить наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – гатят из всего, чего могут: минометов, танков, реактивной и ствольной артиллерии.
В частности, обстрелы происходили на:
- Сиверском,
- Слобожанском,
- Купянском,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Новопавловском,
- Запорожском,
- Южнобужском направлениях.
За последние сутки из-за этих атак россиян пострадали более 90 населенных пунктов 7 областей.
На границе с Беларусью, откуда сохраняется угроза нанесения авиационных ударов, обстановка остается без существенных изменений. Северный сосед продолжает предоставлять России инфраструктуру, территорию и воздушное пространство для атак Украины, а также формирует российско-белорусскую группировку войск.
Обстрелы гражданского населения
Также россияне наносят удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения. В частности, они нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в результате чего пострадали районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
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Мародерство на Херсонщине "процветает"
На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и воруют все, до чего могут дотянуться. В частности, в Генштабе рассказали, что 7 ноября из-за дамбы Каховской ГЭС оккупанты колонной грузовиков вывозили бытовую технику и строительные материалы. Более того, они демонтируют и вывозят оборудование вышек мобильной связи украинских операторов.
Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование,
– сообщили в Генштабе.
То, что оккупанты не могут украсть – уничтожают. К примеру, вблизи Берислава россияне взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Также известно и о терроризировании местного населения. К примеру, в Запорожской области захватчики:
- заставляют местное население получать российские паспорта,
- украинские паспорта отбирают,
- угрожают украинцам переселением.
Ответ ВСУ
Защитников Украины такие обстрелы оккупантов не останавливают. Они и дальше эффективно уничтожают врагов. Настолько, что в формировании врага поднимаются бунты, для подавления которых Кремль направил в Донецк группу представителей следственного комитета.
Так, в течение суток только авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 16 ударов. В результате под поражения попали:
- 4 пункта управления,
- 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,
- 4 позиции средств противовоздушной обороны противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за это время поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян.
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