Так, россияне обстреливают подразделения Сил обороны Украины вдоль всей линии столкновения, укрепляют рубежи на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку. Об этом рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

Достойно внимания Битва за Бахмут побила рекорд по продолжительности и жестокости боев, – военный эксперт

Ситуация на фронте

Также оккупанты пытаются проводить наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На других направлениях – гатят из всего, чего могут: минометов, танков, реактивной и ствольной артиллерии.

В частности, обстрелы происходили на:

Сиверском,

Слобожанском,

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Новопавловском,

Запорожском,

Южнобужском направлениях.

За последние сутки из-за этих атак россиян пострадали более 90 населенных пунктов 7 областей.

На границе с Беларусью, откуда сохраняется угроза нанесения авиационных ударов, обстановка остается без существенных изменений. Северный сосед продолжает предоставлять России инфраструктуру, территорию и воздушное пространство для атак Украины, а также формирует российско-белорусскую группировку войск.

Обстрелы гражданского населения

Также россияне наносят удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения. В частности, они нанесли 3 ракетных и 10 авиационных ударов, в результате чего пострадали районы населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Обратите внимание! Такие действия оккупантов нарушают нормы Международного гуманитарного права, а также законы и обычаи ведения войны.

Оперативная сводка Генштаба за 8 ноября: видео

Мародерство на Херсонщине "процветает"

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и воруют все, до чего могут дотянуться. В частности, в Генштабе рассказали, что 7 ноября из-за дамбы Каховской ГЭС оккупанты колонной грузовиков вывозили бытовую технику и строительные материалы. Более того, они демонтируют и вывозят оборудование вышек мобильной связи украинских операторов.

Из Херсонского областного музея Шовкуненко оккупанты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование,

– сообщили в Генштабе.

То, что оккупанты не могут украсть – уничтожают. К примеру, вблизи Берислава россияне взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции. Также известно и о терроризировании местного населения. К примеру, в Запорожской области захватчики:

заставляют местное население получать российские паспорта,

украинские паспорта отбирают,

угрожают украинцам переселением.

Ответ ВСУ

Защитников Украины такие обстрелы оккупантов не останавливают. Они и дальше эффективно уничтожают врагов. Настолько, что в формировании врага поднимаются бунты, для подавления которых Кремль направил в Донецк группу представителей следственного комитета.

Так, в течение суток только авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 16 ударов. В результате под поражения попали:

4 пункта управления,

8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники,

4 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за это время поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян.

Интересно – Россия не жалеет мобилизованных, называя их "одноразовыми": смотрите видео