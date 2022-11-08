Так, наразі росіяни обстрілюють підрозділи Сил оборони України вздовж всієї лінії зіткнення, укріплюють рубежі на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку. Про це розповів речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

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Ситуація на фронті

Також окупанти намагаються проводити наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – гатять з усього, чого можуть: мінометів, танків, реактивної та ствольної артилерії.

Зокрема обстріли відбувалися на:

Сіверському,

Слобожанському,

Куп'янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Новопавлівському,

Запорізькому,

Південнобузькому напрямках.

За останню добу через ці атаки росіян постраждали понад 90 населених пунктів 7 областей.

На кордоні з Білоруссю, звідки зберігається загроза завдання авіаційних ударів, обстановка залишається без суттєвих змін. Північний сусід й надалі надає Росії інфраструктуру, територію та повітряний простір для атак України, а також формує російсько-білоруське угруповання військ.

Обстріли цивільного населення

Також росіяни завдають ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Зокрема вони завдали 3 ракетних та 10 авіаційних ударів, внаслідок чого постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зверніть увагу! Такі дії окупантів порушують норми Міжнародного гуманітарного права, а також закони та звичаї ведення війни.

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Мародерство на Херсонщині "процвітає"

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни й далі знищують цивільну інфраструктуру та крадуть усе, до чого можуть дотягнутися. Зокрема в Генштабі розповіли, що 7 листопада через дамбу Каховської ГЕС окупанти колоною вантажівок вивозили побутову техніку та будівельні матеріали. Ба більше, вони демонтують та вивозять обладнання веж мобільного звʼязку українських операторів.

З Херсонського обласного музею Шовкуненка окупанти вивезли всі художні цінності, меблі та обладнання,

– повідомили у Генштабі.

Те, що не можуть вкрасти окупанти знищують. Наприклад, поблизу Берислава росіяни підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. Також відомо й про тероризування місцевого населення. Наприклад, у Запорізькій області загарбники:

примушують місцеве населення отримувати російські паспорти,

українські паспорти відбирають,

погрожують українцям переселенням.

Відповідь ЗСУ

Захисників України такі обстріли окупантів не спиняють. Вони й далі ефективно нищать ворогів. Настільки, що в формуваннях ворога підіймаються бунти, для стишення яких Кремль направив у Донецьк групу представників слідчого комітету.

Так, протягом доби лише авіація Сил оборони України завдала по ворогу 16 ударів. Внаслідок цього під ураження потрапили:

4 пункти управління,

8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки,

4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за цей час уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки росіян.

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