Об этом Подоляк рассказал в эфире 24 канала. Напомним, что в разведке отметили, что все только начинается – на фронте продолжаются активные бои.

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"Острые события" будут проходить с обеих сторон

Подоляк рассказал, что на фронте действительно можно ожидать "острых событий", в частности:

со стороны россии, ведь оккупанты постоянно хотят поджать ВСУ и куда-то пройти;

со стороны защитников можно ожидать контрнаступательных действий.

"Мы же немного иначе воюем, чем россия. Вот все ожидают контрнаступления. Я, безусловно, не очень хочу проговаривать военные стратегии, потому что для этого есть Генеральный штаб. И вообще мне не нравится, когда гражданские обсуждают способ и направление контрнаступления. Это неправильно", – добавил советник главы ОП.

По его словам, с политической точки зрения, это 2 разных типа войны. Когда россияне идут в наступление, они формируют ударную группировку и заходят на определенную территорию, вне зависимости от того, сколько людей и техники теряют. Однако ВСУ имеют другой подход

Наша контратака – максимально четкие удары по логистике обеспечения. То есть мы отрезаем возможность получать российской армией снарядов, топлива, пищевых продуктов, блокируем возможность отступления и так далее,

– добавил Подоляк.

Он отметил, что украинские защитники обескровливают российскую армию по разным направлениям. Для этого нужно совершить много ударов именно по логистическим хабам.

"Это совсем другой подход к войне. Он нам позволяет оставить их без оружия. Постепенно. Безусловно, у них его очень много и очень много складов. Но постепенно оставить их без обеспечения и в то же время минимизировать наши потери", – заметил советник председателя ОП.

Он подытожил, что во время контрнаступления на вооруженного до зубов врага теряется много людей. Поэтому ВСУ не нужно этого делать, если можно точечно уничтожать инфраструктуру оккупантов.

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