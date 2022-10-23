Своими мыслями касательно этого поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О ситуации на фронте, причинах шантажа на Каховской ГЭС, обреченных российских мобиках и проблемах Ирана – читайте дальше.

Достойно внимания ВСУ диктуют свои условия на поле боя: в чем успех масштабного контрнаступления на Востоке Украины

Россияне начали укрепление оборонных позиций по многим направлениям – возводят противотанковые рвы и копают окопы. Однако здесь есть интересная деталь – делают это россияне вдали от фактической линии фронта и даже в российских приграничных регионах. Аналитики уверяют, что таким образом россияне хотят не допустить прорыв ВСУ, но и сами не очень готовы идти вперед.

Между тем на Херсонщине оккупанты продолжают отступление, но оно сопровождается новыми фейками, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что якобы Украина готовит удар "грязной бомбы" или применение ядерного оружия малой мощности. Как бы это абсурдно не звучало, но мы с вами знаем, что Кремль часто пытается обвинить Украину в том, что делает сам. В то же время аналитики отмечают, что удары по украинской энергетике преследуют цель не только попытки запугать украинцев, но и заставить Украину тратить меньше денег и усилий на контрнаступление.

Итак, о последних событиях на фронте за сегодняшний день мы с вами дальше и поговорим.

Нашествие иранских дронов: оккупанты продолжают атаковать энергообъекты

Россияне продолжают попытки нанесения ударов по украинской энергетике. В частности, по данным областных военных администраций, минувшей ночью российские захватчики атаковали Сумщину минометами и "Градами". Запорожье оказалось под атакой дронов-камикадзе Shahed-136, но безрезультатно. Параллельно враг вел огонь по окрестным населенным пунктам ракетами С-300. Повреждены частный дом и помещение школы.

В Днепропетровской области после полуночи над Никопольским районом украинские защитники сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed-136. На Харьковщине за прошедшие сутки враг обстреливал Волчанск, а также населенные пункты Чугуевского и Купянского районов области. Также ночью враг атаковал Николаевщину иранскими дронами-камикадзе, 14 из них были сбиты на территории области.

Ночью Николаев подвергся враждебному обстрелу ракетами типа С-300 – одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом.

Итак, можем подытожить – в общей сложности прошлым вечером россияне запустили с территории оккупированного Крыма 16 иранских дронов-камикадзе и все 16 были сбиты Воздушными силами ВСУ. И, похоже, не слишком россиянам помогают даже иранские инструкторы, которые точно есть на территории Крыма. Впрочем, все равно это остается угрозой, поэтому не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.

Кроме того, по данным Центра национального сопротивления, иранских инструкторов привезли также и в Беларусь – там они обучают российских военных и координируют запуск БПЛА по объектам инфраструктуры в Украине. Также, по данным Сопротивления, россияне полностью взяли под свой контроль ряд аэродромов на территории Беларуси. Поэтому вполне вероятно, что количество запусков дронов с территории Беларуси может возрасти.

В то же время министерство обороны Беларуси сегодня кичилось фотографиями, на которых изображено, как они встречают с хлебом-солью российских военных. Поэтому усиление так называемой региональной группировки войск продолжается, а Беларусь все больше становится похожей на обычный полигон для россиян.

Впрочем, вернемся к дронам-камикадзе, которыми россияне бьют по нашей энергосистеме. Командование Воздушных сил ВСУ заверило, что начиная с 13 сентября, по состоянию на сегодняшний день, наши военные сбили 273 иранских дронов Shahed-136. В то же время Россия применяет против Украины не только их, поэтому ПВО работает на грани.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, Россия применяет против Украины две модификации Shahed – 136 и 131. Последняя же меньше другой модели и имеет небольшую боевую часть. Однако дроны-камикадзе остаются высокоточным оружием, которое летит точно и может поразить критически важную точку, что приведет к большому ущербу. В то же время наши военные сбили еще 4 ударных дрона "Мохаджер-6". Один из них уцелел, его сейчас изучают наши специалисты. То есть можем констатировать, что Россия уже использует против Украины как минимум 3 модификации иранских дронов. И к сожалению, их количество может увеличиться.

Иран и Россия – союзники по военным преступлениям против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня заявил, что еще больше иранских военных беспилотников может быть на пути к российским военным. Он уверяет, что Иран прямо сейчас активно производит беспилотники именно для российских террористов. Блинкен добавил, что США работают над тем, чтобы противостоять усилиям Ирана и укрепить способность Украины отражать атаки.

Следует вспомнить, что ранее в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины. Более того, Украина вместе с Великобританией, Францией и Германией обратились к ООН с требованием провести расследование по военным связям Ирана и России. Такое сотрудничество нарушает минимум две Резолюции ООН – Резолюцию по Иранской ядерной проблеме, которая запрещает Ирану вести торговлю оружием, соответственно все, кто в этом замешан, должны быть наказаны, и Резолюция ООН о защите гражданской инфраструктуры от террористических атак, чем сейчас и занимается Иран и Россия на территории Украины. Известно, что соответствующее расследование уже началось.

Однако иранскому режиму следует бояться еще и собственного народа, протестующего уже месяц. И накануне в Белом доме, похоже, решили поддержать протест. По данным CNN Белый дом ведет переговоры с миллиардером Илоном Маском о создании в Иране спутникового интернет-сервиса Starlink, ведь иранский режим глушит интернет в тех регионах, где проходят протесты. Starlink позволит активнее координироваться протестующим, ведь такой интернет иранский режим заглушить не сможет.

И вот сегодня Иран решил прикинуться обиженным. Иранские власти заявили, что подадут судебный иск против Соединенных Штатов, обвинив их в "прямой причастности" к протестам, охватившим страну. Тегеран также предупредил, что и Саудовская Аравия "не будут проигнорированы судебной системой Исламской Республики" из-за их роли в размещении и поддержке телевизионных сетей, таких как BBC Persian и Iran International, которые, как утверждают иранцы, призвали протестующих к "уничтожению государственного и частного свойства". Однако такая реакция Тегерана говорит, что режим аятоллы не на шутку испугался, что протест при поддержке извне может перерасти во что-то более радикальное.

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Впрочем, Иран продолжает помогать России и Украина должна обустроить закрытие неба от атак дронов-камикадзе. В американском Институте изучения войны уверены, что на фоне провалов на поле боя, россияне ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе по энергетической инфраструктуре пытаются, во-первых, снизить решимость Украины к борьбе и, во-вторых, заставить украинское правительство применить дополнительные ресурсы для защиты гражданского населения и энергетической инфраструктуры вместо того, чтобы направить эти ресурсы на контрнаступления Украины на Востоке и Юге. Проще говоря, в Кремле надеются, что власти в Киеве будут вынуждены бросать все ресурсы и деньги на восстановление энергосистемы и будут просить у Запада системы ПВО вместо наступательного оружия. Следовательно, в этой стратегии Кремль надеется, что ВСУ будут вынуждены замедлить контрнаступление по всем направлениям, что позволит россиянам выиграть время на укрепление оборонных позиций и перекидывание войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

Однако, по мнению аналитиков, такая стратегия становится все более проигрышной, ведь она не влияет на ситуацию на поле боя и россиянам уже приходится оправдываться на полях ООН, почему их беспилотники бьют по гражданской инфраструктуре.

Российская кампания нацеливания на украинскую энергетическую инфраструктуру создает гуманитарную трагедию, не меняя существенной ситуации на поле боя, и российские оправдания для таких ударов становятся все слабее. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя 22 октября заявил, что российские беспилотники поражают только гражданские цели в Украине, потому что украинский оборонный огонь якобы меняет курс беспилотников, что является странным признанием вины,

– отметили аналитки.

Конечно, нам придется испытать определенные неудобства из-за нехватки электроэнергии. Впрочем, все мы прекрасно понимаем, что наши страдания – это ничто по сравнению с тем, что переживают наши защитники на передовой! Поэтому для поддержки ВСУ мы должны держаться и не паниковать. Ибо они не паникуют, а планомерно освобождают нашу землю от захватчиков. Тем более, по словам президента Зеленского, несмотря на постоянные атаки по энергосистеме Украины, наши защитники постепенно продвигаются вперед.

"Грязная бомба" от Шойгу – может ли Кремль готовить поднятие ставок

И наверняка в России начали понимать, что удары по энергосистеме не приносят желаемого результата. Следовательно, Кремль, похоже, готовится к новым терактам. В частности, сегодня так называемый министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе разговора Шойгу заявил, что Украина якобы готовит провокации с применением "грязной бомбы". Ранее российские пропагандисты со ссылкой на якобы свои источники сообщали, что якобы украинские власти готовят "на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса", чтобы потом якобы обвинить Россию.

Пропагандисты придумали целую историю о том, что якобы "под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации этого плана". Рупор Кремля уверяет, что работа над "грязной бомбой" якобы находится на завершающей стадии. Более того, пропагандисты сообщили, что якобы Офис Зеленского негласно контактирует с представителями Великобритании относительно "возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия".

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Конечно, такие заявления могут вызвать смех, но на самом деле Кремль всегда пытается обвинить Украину в том, что планирует сделать сам. Поэтому, не исключено, что Кремль действительно размышляет над таким сценарием в случае провала отступления на Херсонском направлении, или готовит почву для теракта.

Однако следует понимать, что в таких абсурдных заявлениях есть и позитив, ведь россияне явно паникуют и пытаются создать все условия, чтобы не допустить значительного прорыва ВСУ. Впрочем, это далеко не всегда у них выходит. А если говорить о Херсоне, то там россияне создают ряд рисков, чтобы выиграть время для отступления на левый берег Днепра. Причем, чтобы сделать это так, чтобы ВСУ их не догнали. В частности, по данным пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, российские войска постепенно покидают населенные пункты и переформатируют свои подразделения, чтобы сконцентрироваться на обороне в Херсонской области.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты покинули населенные пункты Чаривное и Чкалово. Они перемещают войска, чтобы уплотнить оборону в тех направлениях, которые прикрывают постепенное отступление.

Оккупантам неоткуда там ожидать подтягивания логистики. Поэтому они концентрируются в другом направлении, которое мы не озвучиваем. При этом россияне постепенно покидают населенные пункты и передислоцируются. Это и говорит о той же гибкости линии фронта, которую вы увидите очень скоро на картах,

– заявила Гуменюк

"Здоровья погибшим": мобилизованные в Херсонской области обречены

Кроме того, Россия продолжает укреплять свои позиции на левом берегу Днепра после эвакуации с правого. Соответственно это ослабляет линию обороны на правом берегу и ВСУ постоянно продвигаются вперед. Однако из-за того, что перекидывать войска россиянам быстро не удается, то они и продолжают шантажировать тем, что ВСУ якобы планируют ударить по ГЭС, несмотря на то, что оккупанты сами же заминировали объект и уволили всех украинских работников, таким образом ограничив доступ к нему и усилив охранный режим. То есть угроза взорвать ГЭС – это и есть их прикрытие для отступления. По словам Гуменюк, россияне сейчас перемещают на левый берег разные элитные подразделения и офицерский состав, оставляя только мобилизованных по принципу "кого не жалко".

И это интересный момент, ведь даже российские, так называемые военкоры, задаются вопросом – а как Кремль планирует эвакуировать те войска, которые сейчас на передке пытаются прикрывать отступление офицеров и элитные подразделения? Сами подумайте – хорошо, пока мобилизованное пушечное мясо прикрывает отступление, но когда вся эта элита будет перекинута на левый берег, что делать с мобиками? Их кто будет прикрывать? Ответ прост – никто, они идут на верную смерть.

Пытаются прикрыть свое отступление россияне и другим способом. По данным Центра национального сопротивления, российские захватчики в Херсоне блокируют связь и демонтируют оборудование из телецентра, чтобы помешать местному подполью передавать информацию Вооруженным Силам Украины. Более того, таким образом россияне пытаются информационно изолировать жителей Херсона, чтобы те не имели доступа к реальной информации о продвижении ВСУ.

От блицкрига до обороны Белгорода: как россияне готовят укрепление

Впрочем, это еще не всё. Оказалось, что оккупанты активно строят укрепления фактически по всей линии фронта. Хотя, правильнее будет сказать – далеко в тылу от линии фронта. Так, стало известно, что российские оккупанты в Луганской области активно строят оборонные противотанковые укрепления, чтобы интергировать реку Северский Донец в зону обороны и попытаться сдерживать быстрые контрнаступления ВСУ. Еще 19 октября главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его команда инженеров строит большую укрепленную "линию Вагнера" обороны в Луганской области. Здесь же появляются интересные детали.

Дело в том, что россияне строят линию укрепления не по линии фронта, а отчасти следуя линии контроля 2015 года. То есть по линии тех территорий, которые были захвачены до 24 февраля, игнорируя север Луганщины.

И это еще не все. Губернатор пограничной с Украиной Курской области России Роман Старовойт заявил о построении 2 линий обороны в регионе. Более того, уже анонсирована и третья линия обороны в регионе. И тут разногласия внутри Кремля, а главные планы Москвы раскрыл "повар Путина" Пригожин, вновь набросившийся на минобороны России. Пригожин заявил, что Кремль пытается сохранить свои ограниченные рамки войны, а не готовится к наступлениям.

И это интересный момент. План укреплений будет защищать границу между Белгородской областью России и Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины, но не будет охватывать северную часть Луганской области вплоть до линии столкновения. Сегмент оборонных укреплений по линии Луганск – Донецк будет защищать только территорию Луганской области, которую россияне оккупировали до 24 февраля. Линия оборонных сооружений охватывает лишь некоторые новооккупированные населенные пункты, такие как Лисичанск, Золотое и Попасная, но не включает в себя Кременную и Северодонецк. То есть россияне, похоже, уже не уверены в способности России защитить населенные пункты севернее Лисичанска, таких как Кременная и Сватово, а потому пытаются закрепиться на тех позициях, которые, как они считают, еще можно удерживать.