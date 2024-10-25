Россияне продолжают активно штурмовать в районе Селидово, где частично уже находятся оккупанты. Пресс-офицер 15-й бригады спецназначения Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал о ситуации там.

Смотрите также Зачистка возле Липцов, наступление россиян на Купянск: как изменилась линия фронта за неделю

Россияне пытаются закрепиться в частном секторе

В то же время враг осуществляет атаки малыми группами и широким фронтом, но без бронетехники. Вероятно, он так надеется немного "уберечь" населенный пункт для дальнейшего укрепления там своих позиций. По словам Миловидова, россиянам удается просачиваться в населенный пункт, пытаться закрепиться именно в частном секторе, а потом уже развивать свои дальнейшие действия.

То есть группы заходят частично: два-три военнослужащих России добрались до дома, заняли его и ждут пока их не накопится больше, чтобы уже численным преимуществом противодействовать нашим пехотным подразделениям,

– объяснил он.

Российская пехота идет в штурм со всеми необходимыми огневыми средствами. После занятия позиций, россияне активно минируют территорию. Кроме того, продвижению также способствует осенняя погода.

Спикер также рассказал, что по Селидовому наносят удары КАБами, дронами, артиллерией, но в то же время не уничтожают его полностью, как это было с другими городами Донецкой области. Он предположил, что в будущем россияне хотят использовать инфраструктуру и географическое расположение Селидово для наступления на Покровск.

Почему Селидово важно

Аналитик мониторингового проекта Deep State Руслан Микула объяснил, что захват Селидово может обеспечить путинской армии прикрытие левого фланга группировки, которая будет двигаться именно на Покровск.

Селидово – достаточно большой город. На момент начала полномасштабной войны там проживало 21,5 тысячи человек. Там много подвалов, где можно будет расквартировать огромное количество личного состава вражеского войска, а также скрыть как тяжелую бронированную, так и легкую автомобильную технику.

Собственно, как раз Селидово улучшит их логистику и позволит подтянуть большее количество живой силы и техники для того, чтобы уже проводить дальше штурмовые действия на Покровск,

– сказал аналитик.

Где расположено Селидово: смотрите карту