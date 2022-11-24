В Генштабе ВСУ рассказали, что россияне:

пытаются удержать временно захваченные территории,

сосредотачивают усилия на сдерживании сил обороны,

осуществляют инженерное оборудование оборонных рубежей,

на отдельных направлениях продолжают вести наступление,

перемещают личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий.

За текущие сутки захватчики нанесли 2 авиационных удара, а также совершили 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданским объектам.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имела существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявили.

ситуация не имела существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявили. На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжали прикрывать участок российско-украинской границы, а также проводить демонстрационные и провокационные действия. Кроме того, они обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда Сумской области.

в приграничных районах Брянской и Курской областей оккупанты продолжали прикрывать участок российско-украинской границы, а также проводить демонстрационные и провокационные действия. Кроме того, они обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Ясная Поляна Черниговской области и Басовка и Середина-Буда Сумской области. На Слобожанском направлении из приграничных районов Белгородской области россияне обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечья, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. В свою очередь, в районе населенного пункта Зеленое действовал вражеский ударный БпЛА.

из приграничных районов Белгородской области россияне обстреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гурьев, Стрелечья, Липцы, Зеленое, Старица, Огурцово, Фиголовка и Двуречная Харьковской области. В свою очередь, в районе населенного пункта Зеленое действовал вражеский ударный БпЛА. В Купянском и Лиманском направлениях захватчики обстреляли, в частности, районы населенных пунктов Берестово, Андреевка, Куриловка, Купянск и Кисловка Харьковской области; Площанка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка и Торецк Донецкой области.



Украинские бойцы отбивают российские атаки / Фото Генштаба ВСУ

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. Вражеские обстрелы произошли в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также россияне нанесли авиаудары вблизи Спирного, Невельского и Каменки.

оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий. Вражеские обстрелы произошли в районах населенных пунктов Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Нью-Йорк, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Марьинка и Красногоровка Донецкой области. Также россияне нанесли авиаудары вблизи Спирного, Невельского и Каменки. На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики обороняли захваченные ранее рубежи. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье.

захватчики обороняли захваченные ранее рубежи. Огненное поражение потерпели районы населенных пунктов Александрополь, Новобахмутовка, Большая Новоселка, Угледар, Времовка и Золотая Нива Донецкой области и Зеленый Гай, Дорожнянка, Орехов, Щербаки и Каменское на Запорожье. На Криворожском и Херсонском направлениях россияне усовершенствуют фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений. Они привлекали разнокалиберную артиллерию для обстрелов Приднепрянского Днепропетровской области, Михайловки, Качкаровки, Милового, Змиевки, Ивановки, Антоновки и Чернобаевки в Херсонской области и самого города Херсона.



ВСУ наносят врагу сокрушительные потери / Фото Генштаба ВСУ

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На оккупированных территориях усилились полицейские мероприятия

По имеющейся информации, россияне ужесточили контрдиверсионные и полицейские мероприятия на временно оккупированных территориях Скадовского района Херсонской области. Причиной является эффективное поражение объектов оккупационных войск.

В частности, в населенных пунктах Новониколаевка и Красное, 22 ноября россияне проверяли дома, телефоны и документы местных жителей.

В свою очередь, украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов. Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла:

12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков,

2 удара по позициям вражеских зенитных ракетных комплексов.



Силы обороны сдерживают российское наступление / Фото Генштаба ВСУ

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