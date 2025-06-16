Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. По его словам, Днепропетровская область нужна россиянам как "пятая лапка для кота". Они пытаются прорваться туда со специфической целью.

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Почему Россия лезет на Днепропетровщину

Как отметил Свитан, у российских оккупантов есть проблемы в Запорожской области. Также они до сих пор не захватили Донецкую, Луганскую, Херсонскую и ту же Запорожскую области, которые себе вписали в свою конституцию.

Ситуация с Днепропетровской, Харьковской и Сумской областями создает нужный информационный шум для россиян. Тамошняя пропаганда начинает усиленно об этом рассказывать.

Представьте, если бы россияне не зашли в Сумскую, Харьковскую область на несколько километров и не топтались бы возле Днепропетровщины. То что тогда бы Скабеева рассказывала? Она тогда берет российскую конституцию и говорит, что Украина контролирует значительную часть территорий, которые они себе вписали. И это шок для россиян. Поэтому им надо какой-то информационный поток. Хотя бы за что-то зацепиться, что они что-то захватили,

– сказал Свитан.

В Кремле не продумали, когда вписывали себе в конституцию украинской территории. Они не контролируют их и продвигаются в действительно медленном темпе. Учитывая нынешнюю ситуацию, Россия не имеет сил захватить Сумскую, Харьковскую или Днепропетровскую области.

Добавим, в DeepStatе заметили, что оккупанты приближаются к админгранице с Днепропетровщиной. Они лезут туда с трех направлений.