Российской армии на фронте непросто. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка.

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"Без поддержки война в Украине может затянуться на годы"

Михаил Подоляк в комментарии The Wall Street Journal заявил, что украинской стороне удалось провести некоторые ротации войск и одновременно увеличить количество резервистов. Именно поэтому ситуация улучшается.

Также, как отмечает издание, ссылаясь на украинских чиновников и военных аналитиков, российской стороне на войне тоже трудно. Все массовые усилия российской армии не дали им желаемых результатов в прорыве.

Изданию Подоляк также рассказал о Плане победы Украины. Он сообщил, что это – подробная стратегия, в которой охвачены военные, экономические, политические и дипломатические шаги, которые нужны, чтобы заставить Кремль закончить войну.

The Wall Street Journal отмечает, что среди предложенного в документе Украина просит предоставить дополнительные ракеты большой дальности (ATACMS или Storm Shadow) и разрешение бить ими по военным целям вглубь российской территории.

Подоляк считает, что эти шаги помогут изменить расчет Владимира Путина путем усиления внутреннего давления и ослабления сил его армии. Также он добавил, что без дополнительной поддержки война в Украине может затянуться на годы и закончиться "размыванием глобального положения западных стран".

Принуждение Украины вести переговоры с позиции слабости не положит конец конфликту, но подбодрит Путина продолжать свою главную цель – полный контроль над Украиной,

– сказал Подоляк.