Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что сейчас ситуация в Донецкой области сложная. Продолжаются бои за каждый город, улицу, дом и даже этаж. Однако ВСУ нужно работать не только по конкретному опорному пункту, а по более широкому сектору, сковывая врага.

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Россияне действуют по шаблонам

Сейчас противник, по мнению Маломужа, имеет тактические успехи. В то же время со стороны же украинского командования были допущены ошибки.

Когда поступает разведывательная информация, что враг должен взять город с флангов, нужно тщательно подготовиться. Когда россияне заходили, необходимо было ударить в тылы этих флангов, разъединить "клещи" и погнать врага из Угледара,

– объяснил генерал армии.

Город практически невозможно взять без окружения, и Угледар держался 2 года и 8 месяцев. Там было ликвидировано, в частности, 3 элитных российских бригады морской пехоты. Это, по словам Маломужа, была машина по уничтожению российских резервов.

Однако удержать Угледар не удалось, и теперь есть угроза Кураховому, Селидовому. Также россияне хотят окружить Покровск, и в планах Владимира Путина до Нового года зайти в Краматорск. Однако украинские силы не дадут ему это осуществить,

– уверен он.

Сейчас на Торецком и Кураховском направлениях враг подходит к городам. Даже находится в пригороде или на отдельных улицах. ВСУ проводят не только уличные бои, но и планируют операции, которые позволят разблокировать эти населенные пункты.

Обратите внимание! Военный эксперт Роман Свитан считает, что в случае потери Украиной Торецка, возникнет угроза сразу нескольким городам в Донецкой области – а именно Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

Враг действует по шаблону, пытается атаковать в лоб, а когда не получается, начинает штурмовать с флангов. Он делает попытки окружить город, параллельно его уничтожая.

Однако Украина работает над ошибками. Наше командование может использовать нестандартные ситуации – глобальные стратегии ведения войны. Например, такие, как операции в Курской, Брянской, Белгородской областях России, а также нанесение ударов там, где враг не ожидает на оккупированных территориях,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

В частности, возле Покровска нестандартные действия сработали, когда враг их не ожидал, ведь тогда было эффективно использовано искусство ведения войны.

Это не просто оборона и попытки сдержать врага, но и нанесение ударов по тылам россиян, их складам боеприпасов, по сконцентрированным резервам. Все это, по его словам, очень сильно дезорганизует противника.

"Поэтому сейчас Курахово, Селидово, Торецк нуждаются в нестандартных действиях украинских войск. Сегодня это должно нарабатываться командованием", – подчеркнул Николай Маломуж.

Что происходит на Кураховском направлении: смотрите на карте