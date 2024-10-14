Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що наразі ситуація на Донеччині складна. Тривають бої за кожне місто, вулицю, будинок і навіть поверх. Проте ЗСУ потрібно працювати не тільки по конкретному опорному пункту, а по ширшому сектору, сковуючи ворога.

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Росіяни діють по шаблонах

Наразі противник, на думку Маломужа, має тактичні успіхи. Водночас з боку ж українського командування були припущені помилки.

Коли поступає розвідувальна інформація, що ворог має взяти місто з флангів, потрібно ретельно підготуватися. Коли росіяни заходили, необхідно було ударити в тили цих флангів, роз'єднати "кліщі" і погнати ворога з Вугледару,

– пояснив генерал армії.

Місто практично неможливо взяти без оточення, і Вугледар тримався 2 роки і 8 місяців. Там було ліквідовано, зокрема, 3 елітних російських бригади морської піхоти. Це, за словами Маломужа, була машина зі знищення російських резервів.

Проте утримати Вугледар не вдалося, і тепер є загроза Кураховому, Селидовому. Також росіяни хочуть оточити Покровськ, і в планах Владіміра Путіна до Нового року зайти до Краматорська. Однак українські сили не дадуть йому це здійснити,

– впевнений він.

Зараз на Торецькому та Курахівському напрямках ворог підходить до міст. Навіть перебуває в передмісті або на окремих вулицях. ЗСУ проводять не тільки вуличні бої, але й планують операції, які дозволять розблокувати ці населені пункти.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан вважає, що у разі втрати Україною Торецька, виникне загроза одразу кільком містам Донеччини – а саме Дружківсько-Краматорсько-Слов'янської агломерації.

Ворог діє по шаблону, намагається атакувати в лоб, а коли не виходить, починає штурмувати з флангів. Він робить спроби оточити місто, паралельно його знищуючи.

Проте Україна працює над помилками. Наше командування може використати нестандартні ситуації – глобальні стратегії ведення війни. Наприклад, такі, як операції в Курській, Брянській, Бєлгородській областях Росії, а також завдання ударів там, де ворог не очікує на окупованих територіях,

– відзначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Зокрема, біля Покровська нестандартні дії спрацювали, коли ворог їх не очікував, адже тоді було ефективно використано мистецтво ведення війни.

Це не просто оборона і намагання стримати ворога, а й завдання ударів по тилах росіян, їхніх складах боєприпасів, по сконцентрованих резервах. Все це, за його словами, дуже сильно дезорганізує противника.

"Тому зараз Курахове, Селидове, Торецьк потребують нестандартних дій українських військ. Сьогодні це має напрацьовуватись командуванням", – підкреслив Микола Маломуж.

Що відбувається на Курахівському напрямку: дивіться на карті