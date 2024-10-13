Девід Петреус розповів виданню NV, що з того часу ще були спроби українських військових, проте саме наступ ЗСУ в Курській області був вражаючою демонстрацією.
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Що ексглава ЦРУ каже про операцію на Курщині
Задіяли елементи чотирьох і більше бригад, зокрема й елітних, воювали не лише танки та піхота, а й артилерія, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба, логістика, командування та управління, навіть знову ж таки – з використанням безпілотників і таке інше. Усе це в дуже вражаючий спосіб було скоординовано та синхронізовано,
– заявив Петреус.
Він пояснив, що виник ефект повної несподіванки, що за наявності дронів всюди, здавалося неможливим.
"Але українці довели, що це можливо", – запевнив ексглава ЦРУ.
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Він також пояснив, що наразі питання полягає в тому:
- чи зможе Україна утримати більшу частину російської території;
- скільки Росія відтягне інших своїх сил, щоб витіснити українські війська зі своєї землі.