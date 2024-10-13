Девід Петреус розповів виданню NV, що з того часу ще були спроби українських військових, проте саме наступ ЗСУ в Курській області був вражаючою демонстрацією.

Дивіться також Динамічна ситуація на Курщині, наступ Росії на Донеччині: ISW проаналізував ситуацію на фронті

Що ексглава ЦРУ каже про операцію на Курщині

Задіяли елементи чотирьох і більше бригад, зокрема й елітних, воювали не лише танки та піхота, а й артилерія, протиповітряна оборона, радіо­електронна боротьба, логістика, командування та управління, навіть знову ж таки – з використанням безпілотників і таке інше. Усе це в дуже вражаючий спосіб було скоординовано та синхронізовано,

– заявив Петреус.

Він пояснив, що виник ефект повної несподіванки, що за наявності дронів всюди, здавалося неможливим.

"Але українці довели, що це можливо", – запевнив ексглава ЦРУ.

Дивіться також Усе було б набагато гірше: комбат "Ахіллес" дав відверту оцінку Курської операції

Він також пояснив, що наразі питання полягає в тому: