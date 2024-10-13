Дэвид Петреус рассказал изданию NV, что с тех пор еще были попытки украинских военных, однако именно наступление ВСУ в Курской области было впечатляющей демонстрацией.

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Что экс-глава ЦРУ говорит об операции на Курщине

Задействовали элементы четырех и более бригад, в том числе и элитных, воевали не только танки и пехота, но и артиллерия, противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба, логистика, командование и управление, даже опять же – с использованием беспилотников и так далее. Все это очень впечатляющим образом было скоординировано и синхронизировано,

– заявил Петреус.

Он пояснил, что возник эффект полной неожиданности, что при наличии дронов везде, казалось невозможным.

"Но украинцы доказали, что это возможно", – заверил экс-глава ЦРУ.

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Он также пояснил, что сейчас вопрос заключается в том: