Про це сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг. Україна продовжує атаки ударними безпілотниками вглиб російської території по складах із боєприпасами.

Дивіться також Усе решта – х*рня, – командир батальйону К-2 назвав головну перевагу окупантів

У окупантів фіксують гострий дефіцит боєприпасів

ЗСУ завдали удару по центральному складу ракетно-артилерійського озброєння в населеному пункті Карачев, що в Брянській області. За даними з відкритих джерел, там зберігалися боєприпаси, отримані з Північної Кореї. Це вже четвертий склад з артилерійськими боєприпасами, знищений під час атак безпілотників.

Ківісельг зазначив, що атаки на військові склади росіян, ймовірно, триватимуть, що ще більше поглибить дефіцит російських боєприпасів

Він також повідомив, що в результаті високоточних ударів ЗСУ 3 жовтня загинуло шість північнокорейських офіцерів, які знаходилися на російських позиціях у зоні бойових дій

У зв'язку з цим у російських соцмережах спалахнули чутки про можливе прибуття північнокорейських підрозділів в Україну. Водночас українські посадовці прокоментували, що північнокорейські військовослужбовці супроводжують постачання боєприпасів. Їхня мета полягає в тому, щоб фіксувати дефекти та стежити за використанням боєприпасів,

– зазначив полковник.

Голова розвідцентру Сил оборони Естонії додав, що доля Росії залежить від допомоги Північної Кореї для продовження бойових дій.

Нагадаємо, що кілька тисяч солдатів з Північної Кореї зараз проходять навчання в Росії та можуть бути відправлені на лінію фронту в Україні до кінця цього року.