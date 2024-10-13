Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, который считает, что для россиян Торецк – одно из основных направлений тактического уровня. В то же время для них направления оперативного уровня – Константиновка, Дружковка, а также Славянск и Краматорск.

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Это большая агломерация

Захват Торецка россиянами – выполнение тактической задачи по движению в сторону Константиновки.

Они понимают, что выйти на Славянск, Краматорск и Дружковку через Часов Яр они не могут – по крайней мере в этот период времени – до зимы. Поэтому противник будет пытаться обходить Часов Яр с Запада – через Константиновку,

– заявил военный эксперт.

После Угледара ситуация именно в Торецке, по его мнению, является самой сложной для украинских сил. Поэтому нужно срочно обратить внимание на этот участок фронта. Следует понимать, что ЗСУ может из Торецка выйти, потому что половину города мы уже потеряли. Соответственно россияне выполнили половину своей тактической задачи.

Обратите внимание! По мнению главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, ВСУ тактически выгодно вести уличные бои в Торецке, ведь противник несет там огромные потери. Кузан отметил, что за каждые 2,5 квадратных метра враг теряет одного бойца.

Если ВСУ будет отходить в сторону Константиновки, то придется принимать определенные меры для ее удержания. Если же враг продавит Константиновку, тогда украинским защитникам надо будет выходить из Часового Яра, и россияне будут стоять у "ворот" Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации.

Это большая агломерация, где живет более 100 тысяч гражданского населения, и подпустить туда россиян для полного уничтожения этих трех городов, недопустимо. Поэтому Торецк нужно удерживать или отстраивать за ним линию обороны,

– объяснил Роман Свитан.

Ранее глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик сообщал, что примерно 40 – 50% Торецка находится под контролем Украины. Остальная территория города оккупирована захватчиками.

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