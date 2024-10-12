Об этом 24 Каналу рассказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, отметив, что в Донецкой области нет такого города, потеря которого считалась бы критической со стратегической цели. Каждый объект надо считать оборонительным рубежом, пока он выполняет эти функции.
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Нет признаков города
Торецк трудно назвать городом в классическом понимании этого слова. Там уже нет социальной инфраструктуры, а есть только сооружения, которые можно использовать как укрепления.
Во время чрезвычайно жестоких уличных боев мы (ВСУ – 24 Канал) наносим врагу очень существенные потери,
– сказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Потери врага
Сергей Кузан объяснил структуру потерь оккупантов. По его словам, за каждые 2,5 квадратных метра россияне теряют одного бойца.
Это жестокий расчет войны. И именно Торецк является тем рубежом, где россияне вынуждены концентрировать свои силы. Бои продолжаются практически за каждый подъезд,
– отметил он.
Уличные бои в Торецке показали, что такой формат наступления оккупантам дается гораздо сложнее. Украинские штурмовые подразделения дают бой гораздо эффективнее, чем россияне, несмотря на значительные преимущества живой силы и техники.
Важно! Боец ВСУ Евгений Иевлев рассказал, что враг, наступая на Торецк, изменил тактику, уменьшив количество военных в штурмовых группах до 10 – 12 человек. Оккупанты действуют под прикрытием артиллерии и дронов.
Какая ситуация вблизи Торецка: смотрите на карте
Кузан подчеркнул, что пока Торецк выполняет свою главную задачу по "стачиванию" наступательного потенциала противника, до тех пор есть смысл его удерживать.
Силы обороны вынудили россиян именно к такому типу боев, фактически заманили их в городскую застройку. Там продолжается нами навязанный бой. Я считаю, что это успех ВСУ и демонстрация мастерства,
– добавил он.