Ситуацию на фронте проанализировали аналитики Института американского изучения войны. Больше – читайте дальше.

Больше воевать не смогут: в Генштабе рассказали о свежих потерях врага на Юге

Боевые действия на Востоке Украины

Российские источники сообщали, что 1 ноября ВСУ вели наступление на Сватово в Луганской области. Оккупанты отбили штурм наших войск возле Николаевки и Куземовки в направлении Сватово.

Также украинские защитники пытались продвигаться возле Орлянского в Харьковской области. Однако, как говорят россияне, они нанесли по ВСУ превентивный удар, когда те пытались возобновить наступление.

Чтобы восстановить наступление на позиции врага, украинские бойцы форсировали реку Жеребец возле Стельмаховки.

Вражескую оборону на Сватовском направлении держат 13-й и 16-й отряды БАРС. Российские командиры сообщили, что ВСУ увеличили свою группировку и хотят освободить Сватово уже на этой неделе.

Также в ISW отметили, что ВСУ ведут наступление в направлении трассы Кременная – Сватово. Они готовятся атаковать врага у Краснопоповки, чтобы выйти на Кременную с севера. оккупанты периодически проводят контратаки, чтобы сдержать украинских военных. В то же время 1 ноября подтвердили, что ВСУ уволили Невское.

Россияне между тем до сих пор пытаются захватить Бахмут. Сейчас там продолжаются ожесточенные бои, ведь вагнеровцы пытаются прорвать оборону ВСУ. Чтобы не подвергать местное население опасности, наши военные эвакуировали жителей Клищиевки, которая близ Бахмута.

Враг хочет взять ВСУ в окружение

Оккупанты пытаются захватить Павловку и Новомихайловку возле Угледара. Они утверждают, что якобы хотят взять ВСУ в окружение. Однако захват Угледара дорого обойдется для россиян. Это признали даже их приспешники из квазиреспублик Донбасса.



Ситуация на Востоке Украины / Карта ISW

Оккупанты готовятся к обороне Херсона

Российские оккупанты роют окопы, чтобы закрепиться на линии Новая Каховка – Днепряны – Корсунка – Голая Пристань – Михайловка. В ISW отметили, что это означает одно – враг готовится к длительной оборонительной операции на восточном берегу.

В то же время ВСУ продолжают вести контрнаступление в Херсонской области. Оккупанты говорят, что якобы отбили атаки Украины возле:

Берислава,

Милого,

Суханового,

Зеленой Рощи.

Насколько правдива эта информация – неизвестно. А проверить ее аналитики не смогли.



ВСУ продолжают контрнаступление в Херсонской области / Карта ISW

Исследователи предупредили, что россияне могли ужесточить свои диверсии на неоккупированной территории Юга Украины. Так они пытаются помешать транспортировке украинского зерна. Например, в Одессе уже задержан завербованный врагом правоохранитель, который планировал взорвать железную дорогу.

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