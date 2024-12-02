Украина продолжает ожидать дополнительную помощь и приглашение в НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства Kyodo News.

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Помощи от партнеров недостаточно

"Намекая на готовность Украины вести переговоры о возвращении части оккупированных территорий после завершения конфликта при условии выполнения необходимых условий, его замечания, похоже, свидетельствуют об отходе от его давней позиции, что его страна будет бороться за возвращение всех территорий, захваченных Россией", – пишет издание.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает Украине и вводит санкции против России, однако для укрепления нашего государства этого недостаточно – нужна дополнительная помощь.

Президент также отметил, что российская армия быстро продвигается на востоке.

Поэтому он снова призвал НАТО как можно быстрее пригласить Украину в Альянс. Глава государства считает, что это необходимо для безопасности и процветания Украины. Это также даст нашей стране силы, чтобы вернуть оккупированные территории.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", – добавил Зеленский.