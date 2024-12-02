Україна продовжує очікувати додаткову допомогу та запрошення до НАТО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю глави держави Kyodo News.

Дивіться також Росіяни вже біля річки Оскіл: боєць ЗСУ описав дії ворога на Куп'янському напрямку

Допомоги від партнерів недостатньо

"Натякаючи на готовність України вести переговори про повернення частини окупованих територій після завершення конфлікту за умови виконання необхідних умов, його зауваження, схоже, свідчать про відхід від його давньої позиції, що його країна боротиметься за повернення всіх територій, захоплених Росією", – пише видання.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні та вводить санкції проти Росії, однак для зміцнення нашої держави цього недостатньо – потрібна додаткова допомога.

Президент також зауважив, що російська армія швидко просувається на сході.

Через це він знову закликав НАТО якнайшвидше запросити Україну до Альянсу. Глава держави вважає, що це необхідно для безпеки та процвітання України. Це також дасть нашій країні сили, щоб повернути окуповані території.

"У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда. Ми повинні знайти дипломатичні рішення", – додав Зеленський.