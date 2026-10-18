Об этом президент сообщил в своем вечернем обращении.

Какова ситуация на фронте?

Зеленский сообщил о результатах украинских военных на фронте после доклада главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого.

Тенденция этого года сохраняется: наши воины освободили с начала осени больше территории, чем россиянам удалось захватить. Так же было и в другие периоды года,

– сказал он.

Зеленский поблагодарил украинских защитников за работу и подчеркнул, что Силы обороны продолжают оказывать давление на противника. В частности, он отметил результаты операций Десантно-штурмовых войск и Третьего армейского корпуса, которые ведут активную оборону.

Отдельно президент упомянул ситуацию в районе Доброполья в Донецкой области. Украинские военные уничтожают российские штурмовые группы и противодействуют попыткам инфильтрации, то есть проникновения противника в украинские боевые порядки.

Оборона продолжается также на других направлениях Донецкой, Харьковской и Запорожской областей. Украинские подразделения защищают позиции вблизи Краматорска и продолжают выполнять боевые задачи на передовой.

Президент также назвал населенные пункты, которые, по его словам, находятся под контролем Украины: Доброполье, Константиновка, Алексеево-Дружковка, Орехов, Новопавловка, Новоандреевка и Великомихайловка.

Мы уничтожаем россиян в 20 километрах от Запорожья, а не в пяти, как кто-то там, в России, фантазирует Путин. Наш фронт прочен,

– подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил каждого украинского военнослужащего и подразделение, выполняющие поставленные задачи.

В то же время в сентябре 2026 года в Украине погибли не менее 328 мирных жителей, еще 2105 человек получили ранения. Общая ичисло жертв выросло на 85 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.