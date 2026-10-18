Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.
Яка ситуація на фронті?
Зеленський повідомив про результати українських військових на фронті після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого.
Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року,
– сказав він.
Зеленський подякував українським захисникам за роботу та наголосив, що Сили оборони продовжують тиснути на противника. Зокрема, він відзначив результати операцій Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу, які проводять активну оборону.
Окремо президент згадав ситуацію в районі Добропілля на Донеччині. Українські військові знищують російські штурмові групи та протидіють спробам інфільтрації, тобто проникнення противника в українські бойові порядки.
Оборона триває також на інших напрямках Донеччини, Харківщини та Запорізької області. Українські підрозділи захищають позиції поблизу Краматорська й продовжують виконувати бойові завдання на передовій.
Президент також назвав населені пункти, які, за його словами, перебувають під контролем України: Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка.
Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п'ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путін. Фронт наш міцний,
– наголосив президент.
Зеленський подякував кожному українському військовослужбовцю та підрозділу, які виконують поставлені завдання.
Водночас у вересні 2026 року в Україні загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей дістали поранення. Загальна кількість жертв зросла на 85% порівняно з аналогічним періодом минулого року.