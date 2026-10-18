Про це президент повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Яка ситуація на фронті?

Зеленський повідомив про результати українських військових на фронті після доповіді головнокомандувача Збройних Сил України Михайла Драпатого.

Тенденція цього року зберігається: наші воїни звільнили більше території з початку осені, ніж росіянам вдалося захопити. Так само було і в інші частини року,

– сказав він.

Зеленський подякував українським захисникам за роботу та наголосив, що Сили оборони продовжують тиснути на противника. Зокрема, він відзначив результати операцій Десантно-штурмових військ і Третього армійського корпусу, які проводять активну оборону.

Окремо президент згадав ситуацію в районі Добропілля на Донеччині. Українські військові знищують російські штурмові групи та протидіють спробам інфільтрації, тобто проникнення противника в українські бойові порядки.

Оборона триває також на інших напрямках Донеччини, Харківщини та Запорізької області. Українські підрозділи захищають позиції поблизу Краматорська й продовжують виконувати бойові завдання на передовій.

Президент також назвав населені пункти, які, за його словами, перебувають під контролем України: Добропілля, Костянтинівка, Олексієво-Дружківка, Оріхів, Новопавлівка, Новоандріївка та Великомихайлівка.

Ми знищуємо росіян за 20 кілометрів від Запоріжжя, а не п'ять, як хтось там, в Росії, фантазує Путін. Фронт наш міцний,

– наголосив президент.

Зеленський подякував кожному українському військовослужбовцю та підрозділу, які виконують поставлені завдання.

Водночас у вересні 2026 року в Україні загинули щонайменше 328 цивільних, ще 2105 людей дістали поранення. Загальна кількість жертв зросла на 85% порівняно з аналогічним періодом минулого року.