Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Силы обороны наносят врагу серьезные потери и продолжают разрушать его планы.

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Жесткие бои на ключевых направлениях

Наиболее интенсивно противник атакует на Покровском направлении – за день совершил 51 попытку прорыва. Оккупанты продолжают штурмы у Пантелеймоновки, Александрополя, Покровска и других населенных пунктов. В ходе боев украинские военные уничтожили 139 захватчиков, ранили еще 106, а также ликвидировали бронетехнику и вражеские беспилотники.

На Харьковском направлении противник 11 раз пытался прорвать оборону, а на Купянском и Лиманском направлениях продолжаются тяжелые бои.

Враг также активизировался на Торецком, Краматорском и Северском направлениях, где украинские защитники героически сдерживают наступательные действия.

Российская армия продолжает массированные обстрелы: за сутки враг сбросил 96 управляемых авиационных бомб, запустил 1067 дронов-камикадзе и совершил 4702 артиллерийские атаки.