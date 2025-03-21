Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Сили оборони завдають ворогу серйозних втрат та продовжують руйнувати його плани.

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Жорсткі бої на ключових напрямках

Найінтенсивніше противник атакує на Покровському напрямку – за день здійснив 51 спробу прориву. Окупанти продовжують штурми біля Пантелеймонівки, Олександрополя, Покровська та інших населених пунктів. У ході боїв українські військові знищили 139 загарбників, поранили ще 106, а також ліквідували бронетехніку та ворожі безпілотники.

На Харківському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону, а на Куп’янському та Лиманському напрямках тривають важкі бої.

Ворог також активізувався на Торецькому, Краматорському та Сіверському напрямках, де українські захисники героїчно стримують наступальні дії.

Російська армія продовжує масовані обстріли: за добу ворог скинув 96 керованих авіаційних бомб, запустив 1067 дронів-камікадзе та здійснив 4702 артилерійські атаки.