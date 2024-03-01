Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что плацдармы ВСУ на левом берегу Херсонской области закреплены и враг продолжает штурмовать, причем не меняя тактики. Об этом пишет 24 Канал.
Смотрите также Российские войска пытаются штурмовать на Новопавловском направлении: карта фронта 1 марта
Особенность тактики россиян в Херсонской области
Гуменюк сообщила, что тактика врага возле Крынков у россиян остается постоянной.
Эмбарго на использование бронетехники у них действует. Они ее, очевидно, экономят,
– сказала она.
Гуменюк уточнила, что на этом направлении остаются сугубо "мясные" штурмы.
Какая ситуация возле Крынков
Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины сообщила, что за минувшие сутки у Крынков состоялось 4 штурма. Всего за последнюю неделю среднее количество штурмов в сутки доходит до этой отметки.
По словам Гуменюк, были сутки, когда был 1 штурм, и когда 8. Но в среднем получается 3 – 4 штурма в сутки.
Это говорит о том, что они набирают штурмовую группу именно на такое количество попыток,
– добавила она.
Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются улучшить свое положение к предстоящим выборам в России.
Мы понимаем, что они имеют такую задачу в связи с подготовкой к выборам,
– сказала Гуменюк.
Она сообщила, что россияне продолжают давить на гражданское население с насильственной паспортизацией и привлечением к избирательному процессу. В то же время пытаясь давить на позиции наших защитников на плацдарме.
Может ли враг выбить ВСУ из Крынок
По словам Гуменюк, гипотетически россияне могут усилить свою группировку и выбить ВСУ с Крынков, потому что логистические маршруты врага не полностью перерезаны.
Она также отметила, что на Юге враг имеет мощную группировку, но она сосредоточена на сухопутных боях на Запорожском направлении и усиление тех оккупантов, которые на Востоке. Основные направления враг держит именно там.
В нашей зоне ответственности они ограничиваются мясными штурмами. Тем не менее мы отслеживаем их активность и создание дополнительных ударных группировок не фиксировалось,
– сказала она.
Ранее Гуменюк рассказала, что россияне перестали использовать бронетехнику во время штурмов Херсонской области и ходят к позициям ВСУ пешком.