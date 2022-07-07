Люди на Луганщине живут либо в "пещерных" условиях, либо их ждет депортация. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 7 июля.

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Ситуация на оккупированных территориях Луганской области

россияне только обещают возобновление коммуникаций, а это обещание в принципе нельзя выполнить, поэтому люди будут продолжать жить в пещерных условиях. Или их ждет депортация,

– говорится в сообщении.

Также оккупанты разыскивают коммунальщиков и крепких мужчин для выполнения работ. Гайдай рассказывает, что усилия врага бесполезны, потому что этот контингент эвакуировался.

Фильтрационные лагеря и депортация

Жителей Лисичанска начали вывозить в фильтрационные лагеря ранее оккупированной Кадиевки. Сейчас с городом вообще нет связи. Известно, что там осталось ориентировочно 10 – 12 тысяч человек.

В Северодонецке остаются около 7 – 8 тысяч человек. Некоторых из них депортировали на оккупированные территории.

Также россияне объявили охоту на проукраинское население. В их домах мародерят под видом обысков. В настоящее время проверяется информация об исчезновении людей.

Партизаны в Северодонецке

В Северодонецке напоминают о себе партизаны. По городу они расклеили листовки-послания к оккупантам, а именно – к кадыровцам. Сообщники россиян занимаются репрессиями в тылу и являются русским аналогом гестапо.

Справка. Гестапо – тайная государственная политическая полиция Третьего Рейха в 1933–1945 годах, предназначенная для борьбы с противниками национал-социалистического режима.



Партизаны распространяют послание кадыровцам / Коллаж 24 канала

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