Об этом в воскресенье, 4 мая, сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает 24 Канал. Военный показал видео уничтожения россиян.

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Что известно об операции

Украинские военные десантировались с БТР, который затем поддержал огнем слаженные действия пехоты.

Мастерство и профессионализм! На видео – воины бригады "Спартан" уничтожают оккупантов и возвращают свое!

– отметил Пивненко.

Нацгвардейцы отбили позицию у россиян: смотрите видео

К слову, Покровское направление остается одним из самых сложных. В течении последних суток, 4 мая, там отбили 115 атак противника в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Багатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.