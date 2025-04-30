Осенью 2024 года россияне не смогли захватить Покровск, поэтому сменили тактику. Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что враг пытается обойти город с запада и перерезать важную дорогу.

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С чем связана спешка россиян на Покровском направлении

По расчету врага, битва за город Покровск должна была состояться еще в сентябре – октябре 2024 года. Тогда было мощное наступление, и казалось, что решающий штурм вот-вот начнется. Однако, прошло более полугода, а россиянам так и не удалось достичь своей цели, даже несмотря на смену командующего с украинской стороны на этом направлении.

Генерал-майор Михаил Драпатий смог не только стабилизировать ситуацию, но и на отдельных участках сдерживать и даже отражать атаки россиян. Поэтому враг пытается захватить отдельные населенные пункты или части территорий. Иногда 5 квадратных километров, иногда чуть меньше, но наши силы продолжают держать оборону.

Заметим! По мнению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, цель россиян – выход на границу Днепропетровской области.

Возможно, россияне решили, что проще будет не штурмовать сам город Покровск, а обойти его с западной стороны. Через Днепропетровскую область добраться до трассы, которая соединяет Покровск с Павлоградом, и физически перерезать ее. Даже сейчас там активно работают вражеские беспилотники.

Если эту дорогу им удастся перерезать, то город фактически будет отрезан от снабжения: без воды, еды, боеприпасов, без возможности эвакуировать раненых или доставить подкрепление.

Таким образом, по их мнению, город Покровск будет обречен,

– подчеркнул Иван Ступак.

Власти Днепропетровской области уже объявили эвакуацию жителей нескольких поселков, граничащих с линией фронта и расположенных в пределах 12 километров от нее – это зона досягаемости артиллерийских снарядов и дронов-камикадзе.

Бои за Покровск: смотрите на карте