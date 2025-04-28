Ситуация на этом участке фронта остается сложной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что известно о ситуации на Покровском направлении

По данным аналитиков DeepState, от Новоторецкого до Калинового оккупанты осуществляют постоянные попытки прорвать оборону украинских военных, применяя пехоту и технику. Кроме этого, иногда они собирают десятки единиц техники, особенно, мотоциклетной, и идут в штурмы.

Сейчас наибольшая активность проходит в районе Елизаветовки, Тарасовки и Старой Николаевки. Стоит заметить, что район Тарасовки является напряженным из-за давления россиян на Водяное Второе и Зеленое Поле, которое практически стало оккупированным, а вокруг Старой Николаевки ситуация обостряется из-за того, что враг подобрался вплотную к селу.

На отрезке Николаевка – Гродовка нет существенных изменений. Там Силам обороны удается контролировать передвижение россиян и осуществлять своевременное поражение. Впрочем, активность оккупантов на этом участке небольшая.

Сверхсложной также является ситуация в районе Лисовки, где враг осуществляет сильное давление на украинские позиции, но десантники 25 ОПДБр прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить успехов российской армии. Кроме этого, оккупанты периодически безрезультатно пытаются штурмовать по отрезку Даченское – Зеленое – Возрождение (Новый Труд).

Сложным является и отрезок Шевченко – Песчаное, которому российские военные уделили немало внимания, чтобы снова занять местность, которую освободили или пробовали освободить Силы обороны.

Стоит заметить, что эти населенные пункты важны для россиян, ведь Шевченко для них служит "опорником" и местом для накопления сил, сейчас они заводят туда все больше и больше пехоты, тогда как Песчаное – важно для логистики.

Особенно насыщенным на боевые действия является отрезок Котлино – Удачное.

Каждый может видеть довольно немалую синюю зону, где украинские военные проявляют инициативу, чтобы остановить и оттеснить врага, в частности, пользуясь достижениями на других участках Покровского отрезка,

– говорят в DeepState.

Там отмечают, что Котлино является путем для открытия оперативного пространства в сторону трассы Павлоград – Покровск, чтобы обойти город и увеличить зону огневого контроля логистики. Зато в Удачном враг видит возможность сделать хороший опорный пункт и место для накопления.

Сложная ситуация и в Успеновке, которая стала местом ожесточенных боев и смертью большого количества российских военных.

Аналитики DeepState отмечают, что постоянное давление врага сказывается и из-за больших потерь россиянам почти удалось полностью занять село. Именно здесь они совершили огромное количество накатов легковой автомобильной техникой за последнее время и привлекли много пехоты, которую Силы обороны уничтожают в больших количествах.

Кроме этого, россияне понемногу выдавливают украинских бойцов с отрезка Надиевка – Котляровка – Богдановка. Они пытаются уничтожать их позиции "в ноль" перед тем, как осуществлять движение пехотой.

Также идут постоянные обмены ударами дронов, в результате чего район Троицкого – Преображенки и Котляровки стал сплошной зоной активных боевых действий.

В DeepState отмечают, что количество штурмовых действий россиян в большей степени является безрезультативными, как и соотношение потерь с продвижениями. Там добавляют, что в первую очередь такая ситуация сложилась благодаря усилиям украинских военных.

Несмотря на это, россиянам все же удается достигать успехов в Донецкой области. В частности, 25 апреля сообщалось, что враг оккупировал Калиново, а также продвигается вблизи Березовки и Тарасовки.