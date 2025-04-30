Восени 2024 року росіяни не змогли захопити Покровськ, тому змінили тактику. Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що ворог намагається обійти місто із заходу й перерізати важливу дорогу.

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З чим пов'язаний поспіх росіян на Покровському напрямку

За розрахунком ворога, битва за місто Покровськ мала відбутися ще у вересні – жовтні 2024 року. Тоді був потужний наступ, і здавалося, що вирішальний штурм ось-ось почнеться. Однак, минуло більш як пів року, а росіянам так і не вдалося досягти своєї мети, навіть попри зміну командувача з українського боку на цьому напрямку.

Генерал-майор Михайло Драпатий зміг не лише стабілізувати ситуацію, а й на окремих ділянках стримувати й навіть відбивати атаки росіян. Тож ворог намагається захопити окремі населені пункти або частини територій. Іноді 5 квадратних кілометрів, іноді трохи менше, але наші сили продовжують тримати оборону.

Зауважимо! На думку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, ціль росіян – вихід на кордон Дніпропетровської області.

Можливо, росіяни вирішили, що простіше буде не штурмувати саме місто Покровськ, а обійти його з західного боку. Через Дніпропетровську область дістатися до траси, яка з'єднує Покровськ із Павлоградом, і фізично перерізати її. Навіть зараз там активно працюють ворожі безпілотники.

Якщо цю дорогу їм вдасться перерізати, то місто фактично буде відрізане від постачання: без води, їжі, боєприпасів, без змоги евакуювати поранених або доставити підкріплення.

У такий спосіб, на їхню думку, місто Покровськ буде приречене,

– наголосив Іван Ступак.

Влада Дніпропетровщини вже оголосила евакуацію жителів кількох селищ, які межують із лінією фронту й розташовані в межах 12 кілометрів від неї – це зона досяжності артилерійських снарядів і дронів-камікадзе.

Бої за Покровськ: дивіться на карті