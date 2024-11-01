После оккупации Селидово враг создаст угрозу и для юга, и для востока, где есть два стратегически важных города. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что ситуацию может стабилизировать, приложив определенные усилия.

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Какие 2 города россияне готовятся захватить после оккупации Селидово

Военный эксперт рассказал, что на Покровском и Кураховском направлениях россияне были активны в течение всего лета этого года. После того, как они прорвали вторую линию обороны ВСУ в районе Очеретного, они прилагают максимальные усилия, чтобы дойти до Покровска и даже выйти за город. Однако недостаточное количество ресурсов не позволило им этого сделать.

Теперь россияне усилили активность южнее Покровска и усилили наступление на Кураховском направлении. Они могут пытаться захватить Кураховскую ТЭС. Однако закрепиться на этом участке оккупантам будет трудно.

Покровское и Кураховское направления: смотрите на карте

Если россияне, идя на Покровск, не расширят свой левый фланг, они попадут под удар украинских военных.

Селидово – это сейчас основное. Населенный пункт был таким "замковым камнем" этого направления. Они выдавили наши войска там и заходят в тыл ВСУ через Вишневое. Нам нужно сделать новую линию обороны, ведь тогда они захватят и Покровск, и Курахово,

– подчеркнул Свитан.

Если врагу это удастся, остается только одна дорога, через которую украинские военные будут отходить, а именно трасса с Курахово в Запорожье. Даже эту дорогу россияне уже пытаются оккупировать.

Ситуация очень тяжелая. Однако ее можно будет стабилизировать, если будет достаточное количество средств и сил там, важным является большое количество боеприпасов и личного состава. Мы можем удержать это направление и тогда зимой россияне будут в сложном положении,

– добавил военный эксперт.

К слову, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что местность вблизи Покровска не является благоприятной для быстрого наступления. Кроме того, вокруг города существует линия обороны еще с 2015 года. Если те рубежи должным образом подготовят, россияне будут вынуждены остановиться у Покровска.