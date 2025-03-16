Об этом 24 Каналу рассказал главный сержант батальона Black Raven 93 ОМБр Денис Кардаш (Сидый), заметив, что россияне ждут улучшения погодных условий. Цель врага в Донецкой области остается неизменной.

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Действия оккупантов на Покровском направлении

Южнее Покровска, в районе населенного пункта Андреевка, оккупанты пытаются штурмовать небольшими группами. Технику враг применяет, но достаточно редко, из танков осуществляет обстрелы издалека.

На Покровском направлении удалось остановить врага,

– отметил главный сержант батальона.

По его словам, последние недели оккупанты начали больше бросать своих сил и средств на это направление. Однако пока россияне ждут лучшие погодные условия для штурмов. Украинские военные следят за ситуацией и делают все, чтобы этого не допустить.

Поскольку танков враг использует не так много, он применяет легкобронированную технику – мотоциклы и квадроциклы.

Покровское направление: смотрите на карте

Относительно российских КАБов – оккупанты плотно засыпают ими тылы севернее Покровска. Говорится о Краматорске и Дружковке. Константиновку оккупанты обстреливают артиллерией.

Все, до чего достает российская артиллерия, оккупанты сравнивают с землей. Где не достает артиллерия – достают КАБы,

– сказал Кардаш.

Он добавил, что враг имеет цель отрезать Покровск от логистики на агломерации Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

К слову, генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что российский план выйти через Покровск на другие крупные города Донецкой области разбился о жестокую реальность. Это связано с указаниями высшего командования, ведь некоторые подразделения могли перебросить на Курское и Краматорское направления.