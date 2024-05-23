Украинские военные продолжают следить за ситуацией на границе Сумской области с Россией. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, передает 24 Канал.
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Разведка следит за ситуацией в Сумской области
Сейчас украинская разведка знает, какая ситуация на Сумщине. Комментируя возможное наступление российской армии на Сумскую область, Юсов сказал, что если будут основания для беспокойства, то об этом будет сообщено официально.
Ситуация там хорошо известна,
– уверяет он.
Также представитель ГУР сообщил, что украинской разведке известны планы российского военного руководства. А Украина же продолжает отслеживать все ресурсы, которые российская армия накапливает на границе с Сумской областью для возможного наступления.
Ситуация на Сумщине: последние новости
- Российская армия активизировала проникновение своих диверсионно-разведывательных групп на Сумщине. Так враг пытается узнать больше об обороне области.
- Также представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что россиян не стоит недооценивать. Но он добавил, что сейчас по оценкам ГПСУ под границей Сумской области российская армия накопила недостаточно ресурсов, чтобы дойти до областного центра.
- Возможно наступление россиян на Сумскую область также прокомментировал городской голова Конотопа Артем Семенихин. Он считает, что вражеская армия уже бы давно зашла на территорию региона, если бы не фортификационные сооружения. Также он добавил, на территории области строятся "места для будущего упокоения" оккупантов.
- В то же время российские войска продолжают обстреливать приграничную Сумскую область. Так, в ночь на 22 мая в области раздавались взрывы. Власти сообщили, что Россия ударила по Шостке и Конотопу. В результате обстрела жители области остались без света.