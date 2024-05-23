Украинские военные продолжают следить за ситуацией на границе Сумской области с Россией. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Разведка следит за ситуацией в Сумской области

Сейчас украинская разведка знает, какая ситуация на Сумщине. Комментируя возможное наступление российской армии на Сумскую область, Юсов сказал, что если будут основания для беспокойства, то об этом будет сообщено официально.

Ситуация там хорошо известна,

– уверяет он.

Также представитель ГУР сообщил, что украинской разведке известны планы российского военного руководства. А Украина же продолжает отслеживать все ресурсы, которые российская армия накапливает на границе с Сумской областью для возможного наступления.

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