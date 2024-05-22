Об этом 24 Каналу заявил городской голова Конотопа Артем Семенихин, отметив, что россиянам это известно. Они пока сдерживаются от того, чтобы повторно вторгнуться на территорию области.

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"Определенное движение оккупантов на их территории происходит, но пока что сейчас такого, чтобы оно имело потенциальную глобальную угрозу, что "вечером нападут, завтра уже в обед они будут в Сумах" – такого нет", – сказал Семенихин.

Захватчики пытаются держать Силы обороны Украины в напряжении. Противник также пытается терроризировать гражданских, чтобы те выезжали. Возможно, так оккупанты хотят ослабить будущее партизанское движение на приграничье, если они все же попытаются зайти. Ежедневно на территории Сумской области совершенствуют укрепления.

Есть такие некоторые места, где, если все же надумают они такой "подвиг" камикадзе сделать, такие феерические видео будут,

– подчеркнул городской голова Конотопа.

Российские вбросы

В одном из мессенджеров распространяли сообщение, что якобы украинский военный сообщил о том, что вроде бы "ночью начнется вражеское наступление". Такое сообщение разлетелось, и люди начали чувствовать определенный дискомфорт. Впрочем, сейчас местные начали больше доверять официальным источникам.

"Люди стали более устойчивыми, и не так легко их подбить доверять всевозможным вбросам. Каждого, кто зайдет на территорию Сумщины, его ждет такая рандомная смерть", – добавил Артем Семенихин.

Какая ситуация на Сумщине